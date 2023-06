Kandidatinnensuche Wer übernimmt das Wittenbacher Gemeindepräsidium? Parteien bilden Findungskommission – nur die FDP macht nicht mit Am 22. Oktober wählt Wittenbach die Nachfolge von Gemeindepräsident Oliver Gröble. Die Ortsparteien haben eine Findungskommission gebildet, um geeignete Persönlichkeiten zu finden. Einzig die FDP macht nicht mit – und hüllt sich in Schweigen.

Oliver Gröble als frisch gewählter Gemeindepräsident von Wittenbach an seiner Wahlfeier am 25. November 2018. Bild: Hanspeter Schiess

Seit Oliver Gröbles Rücktritt steht fest, dass Wittenbach ab Herbst einen neuen Gemeindepräsidenten braucht. Oder vielleicht eine Gemeindepräsidentin? Es wäre eine Premiere: Bis jetzt war noch nie eine Frau an der Spitze der 9850-Seelen-Gemeinde.

Am 22. Oktober wird die Nachfolge des Parteilosen gewählt. Sollte im ersten Wahlgang niemand das Absolute Mehr erreichen, kommt es am 19. November zum zweiten Wahlgang. Es sei denn, dass dann nur eine Person für das freie Mandat kandidiert. In diesem Fall käme es automatisch zu einer stillen Wahl – dann würde der Urnengang entfallen.

Die Wittenbacher Parteien Mitte, GLP, SP und SVP haben nun eine Findungskommission (Fiko) gebildet. Sie wollen die Kandidatensuche für das Gemeindepräsidium gemeinsam angehen. Und lassen sich dabei von einer externen Begleitung unterstützen – mit dem Ziel, den Wählerinnen und Wählern kompetente Kandidatinnen oder Kandidaten für das Präsidium vorzuschlagen.

Die FDP hat sich hingegen gegen eine Mitarbeit in der Fiko entschieden. Warum? «Im Moment haben wir keine weiteren Antworten auf Ihre Fragen. Wir bitten um Verständnis», sagt Parteipräsidentin Jehan Mukawel auf Anfrage. Es sei eine der Kernaufgaben einer Partei, nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die verschiedenen Ämter in der Gemeinde zu suchen.

«Zeitplan ist sportlich»

Was halten die anderen Parteien davon, dass die Freisinnigen allein auf Kandidatensuche gehen? «Das bedauern und respektieren wir», sagt Cornelia Lutz, Co-Präsidentin der SP, im Namen der Findungskommission. Es stehe jeder Partei frei, sich an der Fiko zu beteiligen.

Diese hat ein Inserat vorbereitet, welches noch diese Woche in den Medien publiziert wird. «Der Zeitplan ist sehr sportlich, da bereits am 8. August die Eingabefrist der Kandidaturen an die Ratskanzlei endet», sagt Lutz. Bis 8. August, 11.30 Uhr, können dort Wahlvorschläge und Zustimmungserklärungen eingereicht werden. Bis 24. Juli können sich geeignete Persönlichkeiten auf das Inserat der Fiko bewerben. Ende Juli wird die Kommission Gespräche mit den Kandidatinnen oder Kandidaten führen und anschliessend ihre Empfehlung abgeben.

FDP-Gemeinderäte sagen nicht Nein

Die FDP hat derweil einen Wahlausschuss bestimmt, der ebenfalls potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten suchen und bewerten soll. An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung werde über eine Kandidatur entschieden, teilt die Partei in einer Medienmitteilung mit. Gerne nehme man auch externe Bewerbungen entgegen.

Haben die beiden FDP-Gemeinderäte Stefan Bacher und Boris Schedler Interesse, in die Fussstapfen von Oliver Gröble zu treten? Ausgeschlossen ist das nicht. Auf Anfrage dieser Zeitung Anfang Juni meinten beide, es sei noch zu früh, die Frage öffentlich zu beantworten.