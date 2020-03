Jurist geht mit St.Galler Stadtparlament hart ins Gericht: «Kein Bedürfnis nach längeren Öffnungszeiten in Gassenbeizen»

Im Stadtparlament ist ein Vorstoss hängig, der eine Verlängerung der Öffnungszeiten für Aussenbereiche von Restaurants in der Stadt St.Gallen verlangt. Sie sollen am Freitag und Samstag in den Monaten Juni bis August zwei Stunden länger offen halten wollen. Nicht alle sind von der Idee begeistert.