Junge Grünliberale empfehlen Mathias Gabathuler zur Wahl ins St.Galler Stadtpräsidium – und widersprechen damit der Mutterpartei Die Junge GLP stellt sich im St.Galler Stadtratswahlkampf gegen ihre Mutterpartei. Diese hatte Maria Pappa (SP) zur Wahl ins Stadtpräsidium empfohlen und im Stadtratsrennen Stimmfreigabe beschlossen. Die Jungpartei stellt sich hingegen hinter den FDP-Kandidaten Mathias Gabathuler.

Mathias Gabathuler (FDP) erhält im Stadtratswahlkampf Rückendeckung von den Jungen Grünliberalen.

Bild: Benjamin Manser

Es braucht frischen Wind in der Stadtregierung. Dieser Überzeugung sind die Jungen Grünliberalen und empfehlen deshalb Mathias Gabathuler (FDP) zur Wahl in Stadtpräsidium und Stadtrat. Wie es in einer Mitteilung der Jungpartei heisst, vertrete Gabathuler mit seinen Positionen die Werte der Jungen Grünliberalen. Mit seinen Anliegen stehe er für eine fortschrittliche Stadt ein und mache sich für ein innovatives Bildungssystem und eine prononcierte Standortförderung stark.

Nicht zuletzt überzeugte die Kandidatur Gabathulers die Jungen Grünliberalen, weil umweltpolitische Anliegen bei ihm einen hohen Stellwert haben, heisst es im Communiqué weiter. Und: «Die Mitglieder überzeugte, dass Gabathuler im Wahlkampf nicht zurückschreckte, um Position zu beziehen. Zudem hat er aufgrund seiner Tätigkeit als Rektor einige Führungserfahrung auszuweisen.»

Nachfrage bei Wahlkreisvorsteherin Ella Gabathuler, der Tochter des FDP-Stadtpräsidiumskandidaten. Sie sei bei der Wahl im Rahmen der Online-Mitgliederversammlung von vergangenem Montag selbstverständlich in den Ausstand getreten, sagt sie. Eine deutliche Mehrheit der Parteimitglieder zur Überzeugung gelangt, dass es eine «Vorwärtsstimmung» im Stadtrat brauche. «Wir wollen eine fortschrittliche und innovative Stadt – Mathias Gabathuler kann dieses Potenzial ausschöpfen.»

Der Entscheid der Jungen Grünliberalen, die in der kommenden Legislatur mit Yves Betschart erstmals in ihrer Geschichte einen Stadtparlamentarier stellen, widerspricht der Empfehlung der Mutterpartei. Diese hatte sich für Maria Pappa als Stadtpräsidentin ausgesprochen und im Rennen zwischen Mathias Gabathuler (FDP) und Trudy Cozzio (CVP) in den Stadtrat Stimmfreigabe beschlossen.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Wahlherbst, dass die Jungpartei der Empfehlung der Mutterpartei widerspricht: Die Grünen gaben im Vorfeld des ersten Wahlgangs eine Empfehlung für den parteilosen Schuldirektor Markus Buschor zur Wahl ins Stadtpräsidium ab, die Jungen Grünen empfahlen Maria Pappa. Buschor zog sich nach enttäuschendem Abschneiden aus dem Kampf ums Stadtpräsidium zurück.