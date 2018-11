St.Galler Stickereipalast für 8,6 Millionen Franken versteigert Das Jugendstilhaus an der Davidstrasse 25 in der Stadt St.Gallen wurde am Dienstagmorgen für 8,6 Millionen Franken versteigert. Das höchste Gebot stammt von der MüllerFischer AG.

Das prachtvolle Haus an der Davidstrasse 25 wurde für 8,6 Millionen Franken versteigert. (Bild: Urs Bucher)

(stm) Am Dienstagmorgen kam es unter den Hammer: Das Jugendstilhaus des Vereins für soziale Notfallhilfe, Sono, an der Davidstrasse 25 in St.Gallen. Der geschätzten Marktwert des Stickereipalasts betrug 6,85 Millionen Franken. Das erste Gebot lag mit 6,5 Millionen Franken leicht darunter. Die rund 100 Auktionsteilnehmenden überboten sich jedoch laufend – bis der Auktionator das Haus schliesslich für 8,6 Millionen Franken an die St.Galler Firma MüllerFischer AG versteigerte. Genauer: an Jérôme Müller.

Jérôme Müller und sein Bruder Patric sind in der Stadt St.Gallen bekannte Gesichter. Die beide Brüder halten zusammen 12,25 Prozent der Aktien der FC St.Gallen AG.

Karitativer Verein nach Gerichtsbeschluss aufgelöst

Die Besitzerin des ehemaligen Stickerei-Geschäftshauses heisst Sono, Verein für soziale Notfallhilfe. Der karitative Verein hat in den letzten Jahren vor allem noch Spuren im Handelsregister hinterlassen. Dort ist nachzulesen, dass er nach einem Entscheid des Kreisgerichts St.Gallen liquidiert werden muss. Namen von Verantwortlichen waren schon lange keine mehr eingetragen. Zeitweise stand der Verein sogar unter einer Beistandsschaft, verfügt von der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) der Region St.Gallen.

Seit 2002 zahlt der Kanton dem Verein jährlich 300'000 Franken Miete für das Haus an der Davidstrasse; die Berufsmaturitätsschule ist darin untergebracht.