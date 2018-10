Jugendlicher Ausreisser bedrohte in St.Gallen drei Frauen mit einem Dolch Ein 16-jähriger Tunesier in Begleitung von zwei 15-jährigen Schweizern hat am Dienstag zwei Frauen ausgeraubt. Bei einem dritten Versuch konnte das Opfer fliehen. Die Polizei nahm die Beschuldigten noch am selben Abend fest. Seraina Hess

Der junge Mann schüchterte die Frauen mit einem Dolch ein. (Symbolbild: Getty)

Der 16-jährige Tunesier trat am Dienstagabend zwischen 22.45 und 23.05 Uhr auf der Müller-Friedberg-Strasse in St.Gallen an eine Frau heran und verlangte mit einem vorgehaltenen Dolch Geld von ihr. Nachdem ihm das Opfer ihr Portemonnaie übergab, rannte der junge Mann mit dem Deliktsgut in Richtung Stadtzentrum davon. Das berichtet die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Eine Frau konnte fliehen

Kurze Zeit später näherte sich der 16-Jährige in der Multergasse einer weiteren Frau von hinten. Mit vorgehaltenem Dolch forderte er Geld von ihr. Als sie das Portemonnaie hervor nahm, stahl er ihr das Notengeld und rannte in Richtung Bärenplatz davon. Unmittelbar danach ging der 16-Jährige auf eine nächste Frau zu. Mit dem gleichen Vorgehen forderte er auch von ihr den Inhalt des Portemonnaies. Sie kam dieser Aufforderung nicht nach und rannte weg.

Nach den Taten begab sich der 16-Jährige jeweils zu seinen beiden Kollegen und teilte die Beute auf. Anlässlich der Fahndung konnten die Stadtpolizei St.Gallen die jungen Männer anhalten. Die Jugendlichen wurden der Kantonspolizei übergeben.

Aus der Sozialeinrichtung ausgerissen

Abklärungen haben inzwischen ergeben, dass der 16-jährige Tunesier und ein 15-jähriger Schweizer im Fahndungsregister ausgeschrieben sind. Sie waren aus einer Sozialeinrichtung im Kanton Thurgau ausgerissen. Alle Drei werden sich nun vor der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen verantworten müssen.