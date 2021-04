Jugend und Corona Nicht alles, aber vieles ist trotz Corona möglich: 8 Tipps, wie Jugendliche ihre Frühlingsferien verbringen können Weil sie unter der Pandemie leiden, wurden für Jugendliche einzelne Coronamassnahmen gelockert. Was dürfen sie machen? Wir haben Tipps für die Frühlingsferien, egal ob bei Sonnenschein oder Regenwetter. Und: garantiert coronatauglich.

Nächste Woche beginnen im Kanton St.Gallen die Frühlingsferien. Sie fallen in eine Zeit, in der viele Jugendliche coronamüde oder gar frustriert sind und sich ihre Freiheiten wieder zurückwünschen. Auch wenn es noch dauern wird, bis alles wieder öffnet und gelockert wird: Für junge Leute ist heute schon viel mehr möglich als noch etwa Anfang Jahr. Wir haben Tipps, wie Jugendliche ihre Ferien und ihre Freizeit verbringen können - trotz geltender Massnahmen.



Was gilt? (Stand 9. April)

Der Bundesrat hat die Einschränkungen für junge Leute vor gut einem Monat gelockert. Seit Anfang März gelten für Jugendliche teils andere Massnahmen als für Erwachsene. Das heisst:

Lockerungen für alle bis Jahrgang 2001 Einrichtungen für Sport und Kultur dürfen für junge Leute bis Jahrgang 2001 drinnen und draussen öffnen. Das betrifft zum Beispiel Sportvereine, Theatergruppen oder Jugendorchester.



Draussen sind Treffen mit bis zu 15 Personen erlaubt, das gilt sowohl für Familie und Freunde als auch für sportliche oder kulturelle Aktivitäten.



Sportanlagen im Freien wie Fussballplätze sind geöffnet. Ebenfalls geöffnet sind alle Aussenbereiche von Freizeitbetrieben wie Zoos.



Drinnen geöffnet sind unter anderem Museen, Bibliotheken und Lesesäle.

Tipps für Freizeit und Ferien

Bräteln an einer Grillstelle ist alles andere als ein Geheimtipp, klar. Die schönsten Grillplätze sind meistens aber gut versteckt. Wo es sich beispielsweise im Appenzellerland am besten brätelt, haben wir hier zusammengetragen. Die schönsten Grillplätze im Toggenburg gibt's hier. Wer lieber kein Feuer machen will, nimmt einfach eine grosse Decke mit und veranstaltet ein Picknick auf einer Wiese, sei es im Stadtpark, am See oder im Wald.



Mit Freunden eine Wurst bräteln – perfekt für einen Frühlingstag.

Fünf Personen zählt ein Basketballteam, macht bei zwei Mannschaften 10 Personen - das passt in die 15er-Regel! Und es braucht bloss Ball und Korb, damit die Partie starten kann. Genauso geeignet für diese Gruppengrösse ist Volleyball. Hier gibt es beispielsweise auf der Sportanlage Kellen in Tübach grosszügige Felder. Wer Tischtennisschläger und einen Ball besitzt, trifft sich zum Rundlauf um die Platte - da spielt es keine Rolle ob man zu zweit, zu viert oder zu acht ist. Sport tut nicht nur dem Körper gut und macht fit. Er hilft auch dabei, angestauten Druck abzubauen, den Kopf freizubekommen - und mit Freunden macht es doppelt so viel Spass.

Rundlauf oder 1 gegen 1: Tischtennis geht immer.

Für ein tolles Foto braucht es heute nicht zwingend eine teure Profiausrüstung. Das geht auch mit dem Smartphone. Aber was ist der richtige Winkel? Wie muss das Licht fallen? Wie kann man mit der Bearbeitung das beste aus diesem Bild rausholen? Zu all diesen Fragen gibt es unzählige Videotutorials, Apps und Tipps. Einfach anschauen und mit Freunden draussen ausprobieren. So gelingt das perfekte Bild für Instagram und Co. garantiert.



Viele Sprachlern-Apps sind gratis.

Englisch, Französisch, Italienisch - oder etwas ganz anderes: Es gibt im App Store haufenweise Programme zum Sprachenlernen - viele sind kostenlos. Sie helfen dabei, bekannte Fremdsprachen spielerisch aufzufrischen oder sich an eine völlig unbekannte Sprache heranzutasten. Wer jetzt übt, kann sich in den nächsten Ferien im Ausland vielleicht schon besser verständigen. Und nicht zuletzt ist es auch eine Investition in die berufliche Zukunft: Mit Fremdsprachenkenntnissen kann man fast überall punkten.



Schritt für Schritt das Velo auf Vordermann bringen.

Das Velo hat den Winter im Keller oder der Garage verbracht und braucht vor der nächsten Tour einen Service? Wer selber einmal am Drahtesel herumschrauben will, findet dazu zahlreiche Anleitungen im Internet, Schritt für Schritt, einfach erklärt. Egal ob Bremsen anziehen, Kette ölen oder Pneu wechseln. Das Erfolgserlebnis, wenn man sein Velo selber auf Vordermann gebracht hat, motiviert. Und vielleicht entdeckt man so ungeahnte Talente.



Ein Escape-Room-Spiel für zu Hause. Bild: PD

Brettspiele müssen nicht immer altbacken sein und an Eile mit Weile oder das Leiterlispiel erinnern. Es gibt unzählige clevere, kreative Spiele, egal ob man nur zu zweit oder in einer Gruppe am Tisch sitzt. Man kann sich sogar einen Escape-Room, wie es ihn in der Stadt St.Gallen gibt, nach Hause holen. Je nach Spiel hat man zwischen 45 und 90 Minuten Zeit, um das Rätsel zu lösen. Es ist fast wie in einem richtigen Escape-Room: Die Spielerinnen und Spieler kombinieren, müssen kreativ denken, als Team arbeiten und Code um Code knacken, bis sie das Ziel erreichen. Es gibt unzählige verschiedene Geschichten und Themenwelten, in die man eintauchen kann. Wer sich nicht extra ein Spiel kaufen will, leiht es einfach in einer Ludothek aus.



Mit 16 Jahren scheint dies noch weit weg zu sein aber früher oder später wird der Moment kommen, in dem man in der ersten eigenen Wohnung vor dem Herd steht und überlegt, wie die Tomatensauce, die zu Hause immer so gut geschmeckt hat, eigentlich gekocht wird. Es lohnt sich, jetzt schon den Eltern über die Schultern zu schauen und die gut behüteten Familienrezepte für später aufzuschreiben. Oder man probiert Neues aus und lernt Gerichte mit einem der Tausend kostenlos verfügbaren Tutorials im Netz. Da ist für jeden Geschmack und jedes Level etwas dabei. Das geht sowohl alleine als auch mit Freunden oder der Familie.



Um Kochen zu lernen, gibt es online Tausende kostenlose Anleitungen. Oder man schaut den Eltern über die Schulter.

Fürs Baden und Schwimmen ist es den meisten wohl noch zu kühl - für eine Pedalofahrt ist das Frühlingswetter - sofern im April nicht gerade Schnee fällt - aber ideal. Der Bootsverleih in Rorschach beispielsweise hat bei schönem Wetter bereits geöffnet. Bis zu vier Leute können auf ein Pedalo, eine grössere Gruppe mietet sich einfach mehrere Boote und fährt nebeneinander. Teilt man sich die Bootsmiete untereinander auf, ist das zudem ein ziemlich günstiges Vergnügen. Danach ein Glacé am See und der vorsommerliche Ausflug ist perfekt.