Jugend-Open-Air Musik, Tanz und Zauberei: Am nächsten Wochenende findet in Wittenbach das 15. Jugend-Open-Air statt Der Wittenbacher Zentrumsplatz gehört auch dieses Jahr einen Tag lang den Jugendlichen. Es treten Bands, Tanzgruppen, ein DJ und ein Zauberer auf.

Am Freitag findet das 15. Wittenbacher Jugend-Open-Air statt. Bild: Coralie Wenger

Am Freitag wird auf dem Wittenbacher Zentrumsplatz musiziert und getanzt. Am 11. August findet das 15. Jugend-Open-Air statt, das mittlerweile zur Wittenbacher Tradition gehört. Die Bühne auf dem Zentrumsplatz hat schon viele jugendliche Musikerinnen und Musiker kommen und gehen sehen. So sind auch in dieser Ausgabe wieder neue und altbekannte Gesichter aus Wittenbach und der Region mit von der Partie.

Die Bands Thundernight und Somersault traten letztes Jahr schon auf und begeistern auch dieses Mal das Publikum mit Rockmusik. DJ Sam Sparking kommt mit neuem Namen und neuen Beats zurück. Am letzten Jugend-Open-Air trat er noch als DJ Sämi auf. Der Strassenzauberer Nevio gibt dieses Jahr sein Debüt auf der Bühne. Letztes Jahr führte er im Publikum seine Tricks auf. Ebenfalls sorgen die SFM Dancecrew und die Tanzgruppe Lady Peaches mit ihren Choreografien für Abwechslung.

Pizza, Crêpes und Pommes: Für die Verpflegung ist gesorgt

Das Programm startet um 18 Uhr und endet um 23 Uhr. Der Eintritt für die 400 bis 700 erwarteten Besucherinnen und Besucher ist frei. Auch für Verpflegung ist gesorgt: Die Pizzeria Arrabbiata verkauft Pizzen und Crêpes. Der Stand, an dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ferienspass-Programms «Cocktails mixen» alkoholfreie Drinks zubereiten, ist am Jugend-Open-Air Tradition und fehlt auch dieses Jahr nicht. Neu ist ein Essensstand des Café und «Bar Bits», an dem sich die Besucherinnen und Besucher Pommes holen können.

Mit dem Jugend-Open-Air wird der Ferienspass offiziell abgeschlossen. Organisiert wird der Anlass wieder von der Schule für Musik und der offenen Jugendarbeit Wittenbach. Jeremias Frei, Leiter der offenen Jugendarbeit Wittenbach, freut sich jedes Jahr ganz besonders auf das Jugend-Open-Air.

«Die Jugendlichen stehen im Fokus.»

«Highlight für die Jugendlichen und auch für mich ist, dass das Jugend-Open-Air ein Dorffest ist, das ganz spezifisch auf die Kinder und Jugendlichen ausgerichtet ist. Die Jugendlichen stehen auf der Bühne im Fokus und sind gleichzeitig auch das Zielpublikum», sagt Frei. Ausserdem könnten die jungen Musikerinnen und Musiker dort zum ersten Mal «Star-Luft» schnuppern.

«Vor einem so grossen Publikum und mit professioneller Bühnentechnik zu spielen, ist für die Jugendlichen nicht nur eine tolle Möglichkeit, sondern kann auch als Sprungbrett für noch grössere Auftritte dienen», sagt Frei. Dies sei zum Beispiel bei DJ Sam Sparking der Fall gewesen. Ausserdem könnten die jungen Darstellerinnen und Darsteller durch das Mithelfen beim Auf- und Abbau der Bühnentechnik einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Noch einmal Party machen, bevor es wieder in die Schule geht

Ebenfalls freut sich Frei darüber, dass das Programm des Jugend-Open-Airs durch die Zaubershow von Nevio noch vielfältiger wird: «Unser Ziel ist es, die Talente der Jugendlichen in vielen verschiedenen Bereichen zu fördern und ihnen einen Raum zu bieten, um diese zu präsentieren.» Auch die Vorfreude der Jugendlichen auf den Anlass sei gross, denn das Jugend-Open-Air sei für die meisten die letzte Party, bevor es wieder in die Schule gehe. So werden am Jugend-Open-Air nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die letzten Sommerferientage gefeiert.