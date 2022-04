Jubiläum Vom Big Apple in die Ostschweiz: Trudi Vogt feiert in Horn ihren 100. Geburtstag Im Seniorenzentrum Horn feierte die älteste Einwohnerin Horns ihren 100. Geburtstag. Zum Anlass gratulierte der Gemeindepräsident Thomas Fehr mit einem Strauss Blumen.

Von links: Arthur Vogt und Trudi Vogt, Gemeindeschreiberin Isabelle Tanner, Gemeindepräsident Thomas Fehr. Bild: Samantha Wanjiru

Trudi Vogt durfte sich heute, Dienstag, zu ihrem 100. Geburtstag über sonniges Wetter freuen. Ihr Sohn, Arthur Vogt, brachte seine Frau und den Urenkel zur Feier im Seniorenzentrum Horn mit. Der Gemeindepräsident Thomas Fehr und die Gemeindeschreiberin Isabelle Tanner statteten Trudi Vogt einen Ehrenbesuch ab. «Wir gehen davon aus, dass Frau Vogt nun die älteste Einwohnerin in Horn ist», sagt Fehr. Trudi Vogt ist stolze Grossmutter von vier Enkelkindern und sechs Urenkeln. Arthur Vogt berichtete den Gästen über das Leben seiner Mutter.

Ihr Leben in New York

Geboren wurde Trudi Vogt im Jahr 1922 in Österreich, Wiener Neustadt. Als sie drei Jahre alt war, wanderte die Familie in die USA aus. Ihre Kindheit verbrachte sie in New York City. Vogt wuchs mit der deutschen und englischen Sprache auf. Schon früh wurde bei ihr Kinderlähmung diagnostiziert. «Etwas, was sie aber nie zurückhielt, ihre Karriereziele zu erreichen», sagt Arthur Vogt. Im Big Apple ging Trudi Vogt auf die Highschool und absolvierte auf dem College ihren Bachelor in Spanisch und Geologie. Im Anschluss arbeitete sie als Bürokraft in einer Transportfirma.

In der Transportfirma lernte sie ihren mittlerweile verstorbenen Mann, Traugott Vogt, kennen. Der gebürtige Schweizer kam im Jahr 1944 in die USA. 1948 heiratete das Paar in New York. Ihr erster Sohn kam im Folgejahr auf die Welt, und 1952 wurde der zweiter Sohn, Arthur Vogt, geboren. Trudi Vogt entschied sich dazu, Hausfrau zu werden, und kümmerte sich um die Erziehung der Söhne. Im Jahr 1961 wanderten sie, aufgrund des Heimwehs, das der Vater verspürte, zurück in die Schweiz.

Vom Big Apple in die Provinz

Für Trudi Vogt waren die ersten Jahre in der Schweiz eine Umstellung. Mit einem Lächeln erzählt Arthur Vogt: «Ich kann mich noch daran erinnern, wie schockiert meine Mutter war, als sie feststellte, dass die Kühlschränke in der Schweiz halb so gross waren wie in den USA.» Zusätzlich musste sie sich an ein anderes politisches Klima gewöhnen. So gab es, im Gegensatz zur USA, lange kein Stimmrecht für Frauen. Für zirka zwei Jahre wohnten sie im Aargau. Traugott Vogt arbeitete als Koch und versorgte die Familie. Von 1963 bis zirka 1973 wohnten sie in Goldach.

Englischunterricht für Erwachsene

Im Jahr 1970 fing Trudi Vogt damit an, Erwachsenen im Dorf Englischunterricht zu geben. «Das war etwas Brandneues, da Englisch noch nicht in den Schulen unterrichtet wurde», sagt Arthur Vogt. Sie arbeitete unter anderem in der Migros Klubschule und gab Privatunterricht. In ihrer Freizeit versuchte sie Französisch zu erlernen und spielte gerne auf dem Klavier. Seit 2006 lebt sie im Seniorenzentrum Horn und verbringt dort ihren Lebensabend.