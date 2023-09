Jubiläum Festwochenende, Heissluftballone, Jubiläumsbrot: So feiert Gossau 2024 seinen 1200. Geburtstag 2024 wird Gossau 1200 Jahre alt. Nebst einem dreitägigen Fest im Juni finden über das ganze Jahr verteilt verschiedene Anlässe statt. 1,2 Millionen Franken lässt die Stadt sich das kosten.

Erst kürzlich wurde in Gossau gefeiert, als der «Donnschtig-Jass» in der Stadt gastierte. Rund 6000 Personen besuchten den Anlass. Am Jubiläumswochenende im Juni 2024 werden in der 18'000-Einwohner-Stadt bis zu 20’000 Gäste erwartet. Bild: Marius Eckert

(17. 8. 2023)

Das Jahr 2023 dauert noch knapp vier Monate. Trotzdem dreht sich in Gossau bereits alles um 2024. Dann jährt sich die erste urkundliche Erwähnung von Gossau (damals Cozesauva) zum 1200. Mal. Die Planung für das Jubiläumsjahr ist vor Monaten gestartet, am Montag hat das Organisationskomitee nun einen Teil des Programms bekannt gegeben.

Dieses lässt sich sehen. Über das ganze Jahr finden in Gossau zahlreiche Anlässe und Projekte im Rahmen des 1200-Jahr-Jubiläums statt. «Es hat für jeden etwas dabei. Das Programm ist vielseitig und nachhaltig», sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella. Nachhaltigkeit sei von Anfang an ein wichtiger Punkt gewesen. Viele Projekte sollen 2024 überdauern und auch in Zukunft ans Jubiläum erinnern.

Die Vorfreude steige, sagt Projektleiter Beat Müller, Inhaber der organisierenden Eventagentur Star Productions. «Wir wollen 2024 ein Gemeinschaftsgefühl kreieren, Emotionen wecken und Erinnerungen schaffen.»

Freiwillige führen durchs Stadtzentrum

Das Jubiläumsjahr wird auf verschiedenste Arten gefeiert. Beim Projekt «Grünes Gossau» werden 2024 an zwölf Standorten in Gossau und Arnegg Bäume gepflanzt und mit einem Bänkli ergänzt. Die genauen Standorte werden noch festgelegt. Gesponsort werden die Sitzbänke und Bäume von Schreinereien sowie Gärtnereien oder Baumschulen aus der Umgebung.

Um die Geschichte Gossaus zu vermitteln, werden 15 Stadtführungen angeboten – drei davon finden auf dem Velo statt. Für die 90-minütigen Führungen konnte die Stadt rund 20 freiwillige Führerinnen und Führer finden. Je nach Erfolg sei vielleicht eine Weiterführung nach 2024 durch einen Verein denkbar, sagt Giella.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Bild: Ralph Ribi

Nicht im Gossauer Zentrum, sondern der Gemeindegrenze entlang führen die Grenzwanderungen, die insgesamt 15 Mal stattfinden. Ortskundige Wanderführer der Naturfreunde Gossau vermitteln dabei wissenswertes zu verschiedenen Stationen.

2024 können zudem der Andreasturm sowie das Schloss Oberberg besichtigt werden. Die Seelsorgeeinheit Gossau lädt zu zehn Führungen durch den Turm der Andreaskirche, der Förderverein Schloss Oberberg öffnet acht Mal die Türen.

Brot aus Gossauer Getreide

Das Jubiläumsjahr soll aber auch kulinarisch werden. Die Bäckereien Koller’s, Stadtbühlbeck, Egli, Rössli Beck und Beck Künzle produzieren ein Jubiläumsbrot – hergestellt aus Gossauer Getreide. Die Metzgereien Ochsen-Metzg, Grüebler und Forster kreieren eine Jubiläumswurst. Die Brauereien Stadtbühl und Freihof mischen das Jubiläumsbier.

Die Produkte werden während des Festjahres an den Jubiläumsanlässen sowie in den mitwirkenden Fachgeschäften verkauft, zudem kann online ein Jubiläumssäckli bestellt werden. Erhältlich sind die Produkte ab dem 1. Januar 2024.

Adrian Krucker (Stadtbühl-Brauerei, links) und Victor Ledergerber (Freihof-Brauerei) produzieren zusammen das Jubiläumsbier. Bild: Rita Bolt

Ein weiteres Projekt ist das «Gebäude-Wiki». Viele Gossauer Gebäude sind aktuell nicht auf Wikipedia zu finden. Das soll sich 2024 ändern. 20 bis 25 historische Gebäude, beispielsweise der «Adler», werden aufgearbeitet. Die Wikipedia-Einträge sollen auch nach 2024 weitergepflegt werden.

Musikalisch wird es am 28. April: Dann laden der Fürstenland Chor Gossau und sein Kinderchor zum Konzert in den Fürstenlandsaal. Am 10. November findet dort ein Filmabend des Abendmusikzyklus Flawil-Gossau statt. Gezeigt wird «The Kid» von Charlie Chaplin. Den Live-Soundtrack zum Stummfilm liefert das Kammerorchester Sankt Gallen.

Hoch in die Luft geht’s vom 8. bis 12. Mai. Dann findet anlässlich des 1200-Jahr-Jubiläums die Schweizer Meisterschaft im Heissluftballonfahren in Gossau statt. 20 bis 30 Gruppen treten dabei in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.

Saint City Orchestra spielen am Jubiläumsfest

Zu einem Jubiläum gehört aber auch ein klassisches Fest. «Das darf nicht fehlen», sagt Patrik Strässle, Leiter Stadtkanzlei und interner Projektleiter. Das Jubiläumswochenende findet vom 14. bis 16. Juni auf der Bundwiese und dem Marktplatz statt.

Auf dem Programm stehen diverse Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Theater, Comedy und Musik. Auf der Bühne stehen unter anderem die Kinderband Marius und die Jagdkapelle sowie die Irish-Rock-Band Saint City Orchestra.

Die St.Galler Band Saint City Orchestra ist der Hauptact am Jubiläumswochenende. Bild: zvg

Verpflegen können sich die Besucherinnen und Besucher in der Festwirtschaft sowie auf dem Food- und Kulturplatz. Weiter auf dem Programm steht unter anderem ein ökumenischer Gottesdienst der Landeskirchen.

Patrik Strässle, Leiter Stadtkanzlei und Projektleiter intern. Bild: Ralph Ribi

Erwartet werden 10’000 bis 20’000 Besucherinnen und Besucher. Das Jubiläumsfest sei für alle, sagt Strässle. «In erster Linie aber für die Gossauerinnen und Gossauer.» Das Fest solle auch Heimweh-Gossauer ansprechen. «Wieso nicht gleich an diesem Wochenende ein Klassentreffen machen?»

Gossau konnte beim Programm mitreden

Einen Teil zum Programm beigetragen haben die Gossauerinnen und Gossauer selbst. Die Stadt hatte Anfang 2022 einen Ideenwettbewerb lanciert. Rund 60 Ideen gingen ein. Später konnten die Einwohnerinnen und Einwohner bei einem Publikumsvoting entscheiden. Rund 600 Personen nahmen laut Projektleiter Beat Müller teil.

Beat Müller, Projektleiter und Inhaber Star Productions GmbH. Bild: Ralph Ribi

Die Stadt und die Eventagentur stellten daraufhin ein Programm zusammen und beantragten dem Stadtparlament 2,4 Millionen Franken. Dieses kürzte den Kredit dann auf 1,2 Millionen Franken.

Das sei auch in Ordnung gewesen, betont Giella. «Wir haben bewusst eine Menükarte zusammengestellt, damit das Parlament auswählen kann, was es alles davon haben will.» Es sei nie die Idee gewesen, dass das Parlament die Vorlage genau so genehmige, sagt der Stadtpräsident. «Im Restaurant bestellt ja auch niemand die ganze Speisekarte.»