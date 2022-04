Rorschach Er hatte ein offenes Ohr für die Belegschaft: Alu-Chef Heinrich Blattner wird 100 Jahre alt Die Aluminiumwerke Rorschach begründeten zusammen mit der Roco und der Feldmühle den Ruf der einstigen Industriestadt. Der ehemalige Patron des Unternehmens, Heinrich Blattner, feiert heute, Samstag, seinen 100. Geburtstag.

Heinrich Blattner leitete als Nachfolger seines Vaters Carl die Aluminiumwerke Rorschach von 1966‒1985. Der beliebte ehemalige Patron feiert seinen 100. Geburtstag. Bild: PD

Wo heute drei Hochhäuser stehen, werkten während Jahrzehnten Arbeiterinnen und Arbeiter an Schmelzöfen und Walzmaschinen. Kein Stein, keine Plakette, kein Strassenname erinnert an den Standort der Aluminiumwerke, die 1924 gegründet worden waren.

Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rühmen noch heute die «Alu» als beste Firma in der Region, als «gueti Bude» und reden von zwei Chefs, denen das Wohl der Mitarbeiter am Herzen lag und die allen Werktätigen das Gefühl gaben, geschätzt zu sein.

Offenes Ohr für die Belegschaft

Die Chefs, die sie loben, waren Curt Blattner (1888‒1961) und dessen Sohn Heinrich Blattner, der heute seinen 100. Geburtstag feiern darf. Curt Blattner ging 1953 als letzter Vertreter der Gründergeneration in Pension, Sohn Heinrich übernahm die Leitung 1966. Er führte das Unternehmen in der Tradition seines Vaters weiter und war bei der Belegschaft bald ebenso beliebt.

Wie Carl hatte auch Heinrich immer ein offenes Ohr für Probleme am Arbeitsplatz, aber auch für persönliche Fragen. Unter Heinrich Blattner offerierten die Aluminiumwerke in sozialen Bereichen stets mehr als die Gewerkschaften forderten, und boten gegenüber anderen Betrieben in der Region die längsten Ferien und die kürzesten Arbeitszeiten pro Woche.

Heinrich Blattner hat seinen «Hundertsten» bei guter Gesundheit rüstig erreicht. Mit Freude pflegt er den Garten seines Hauses. Erst in diesem Jahr hat er freiwillig auf seinen Autofahrausweis verzichtet. Regelmässig trifft er seine Freunde im legendären Rorschacher Dienstagsclub am ersten Dienstag jedes Monats zu einem Mittagessen. Er diskutiert lebhaft über das Weltgeschehen und politische Fragen und nimmt Anteil am öffentlichen Leben.

Die Rorschacher und die vielen Ehemaligen der Alu-Werke, die in der Region leben, wünschen dem geschätzten Jubilar Heinrich Blattner zu seinem Festtag Wohlergehen in den kommenden Lebensjahren.