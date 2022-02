Jubiläum Cozesauva feiert sich 2024 selbst: Für das Gossauer 1200-Jahr-Jubiläum werden nun Ideen aus der Bevölkerung gesucht Im Jahr 824 wurde Gossau erstmals schriftlich erwähnt. Das 1200-Jahr-Jubiläum soll 2024 gebührend gefeiert werden. Der Stadtrat will dafür Ideen aus der Bevölkerung sammeln und dem Parlament im Herbst einen Kredit für die Festivitäten vorlegen.

Gossau aus der Luft: Im Jahr 2024 feiert die Stadt ihr Jubiläum. Bild: Ralph Ribi (29. Mai 2020)

Am 24. Oktober 824 war es, als ein «Heirih» seinen Besitz in Cozesauva, das heutige Gossau, dem Kloster St.Gallen überschrieben hat. So steht es in der ältesten bekannten schriftlichen Erwähnung, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Im Jahr 2024 jährt sich diese erste Erwähnung zum 1200. Mal. Das soll gebührend gefeiert werden: Der Stadtrat will, dass über das gesamte Jahr hinweg unterschiedliche Jubiläumsaktivitäten stattfinden. Die Planungen dafür laufen schon seit einiger Zeit – nun werden sie konkreter.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Bild: PD

Die Stadt habe bereits Ideen, die umgesetzt werden könnten, heisst es in der Mitteilung weiter. Stadtpräsident Wolfgang Giella sagt dazu auf Anfrage:

«Wir wollen noch nicht zu viel verraten und zuerst die Ideen der Gossauerinnen und Gossauer abwarten.»

Dem Stadtrat sei es nämlich ein Anliegen, breite Kreise der Bevölkerung in das Jubiläumsjahr einzubinden. Aus diesem Grund lädt er sie ein, sich über einen Ideenwettbewerb einzubringen. Dafür wurde eigens eine Website aufgeschaltet. Eines ist für Wolfgang Giella aber klar: Er könne sich nicht vorstellen, sagt er, dass man am 24. Oktober 2024 – also dem offiziellen Stichtag – kein Fest organisiere. «In welcher Form auch immer.»

Eine Jury wird die Ideen prüfen

Bis am 31. März 2022 können Organisationen, Vereine, Unternehmen oder Einzelpersonen nun Vorschläge für das Jubiläum einreichen. Dies können sowohl «vergängliche Veranstaltungen als auch Projekte mit nachhaltigem Nutzen sein», heisst es im Communiqué weiter. Giella nennt Beispiele: «Eine Festschrift oder einen Stelenweg beispielsweise am Dorfbach, wo Ereignisse aus der Gossauer Geschichte erzählt werden.» Solche Projekte könnten das Jubiläumsjahr überdauern.

Eine vom Stadtrat beauftragte Eventagentur wird die eingegangenen Ideen prüfen. Anschliessend wählt eine fünfköpfige Jury Projekte aus, die dann den Gossauerinnen und Gossauern vorgelegt werden. In dieser Jury seien sicher Mitglieder des Stadtrates vertreten, sagt Giella. Aber auch andere Personen. Mehr will er noch nicht sagen. Er betont:

«Die Jury wird die Vorschläge analysieren und schauen, ob sie überhaupt realisierbar sind. Wir wollen nicht in Gigantismus verfallen.»

Aus den bestbewerteten Ideen wird im Sommer 2022 dann ein Jubiläumsprogramm geschnürt. Wie viele Ideen tatsächlich umgesetzt werden, ist offen. Es können mehr oder weniger sein – je nachdem, wie viele gute, umsetzbare Ideen eingereicht werden. Umgesetzt werden könnten sie einerseits von der Stadt selbst. Vorstellbar ist für Giella andererseits aber auch, dass sie von der Person oder Organisation selber realisiert wird mit finanzieller Unterstützung der Stadt.

Wie viel diese Festivitäten kosten werden, ist noch nicht klar. Einen Betrag könne er nicht nennen, sagt der Stadtpräsident. «Das ist abhängig von den Ideen.» Doch er sagt gleichzeitig auch, dass ein Fest allein schnell einmal mehrere hunderttausend Franken koste.

Vor hundert Jahren gab es kein Fest

Vorgesehen ist, dass das Stadtparlament im Herbst 2022 über den Kredit für das Jubiläumsjahr 2024 entscheidet. Es ist das erste Mal, dass Gossau ein solches Fest feiern würde, jedenfalls ist kein anderes aktenkundig. Bei Recherchen im Archiv der Stadt seien keine Hinweise darauf gefunden worden, dass im Jahr 1924 entsprechende Anlässe zum 1100-Jahr-Jubiläum stattgefunden hätten, schreibt die Stadt.

«Wir wollen für das 1200-Jahr-Jubiläum etwas organisieren, das der Bevölkerung zugutekommt», betont Giella. «Nach der Coronakrise sollen sich die Gossauerinnen und Gossauer wieder näherkommen können.» Das Jubiläum sei ein würdiger Anlass, um innezuhalten und zurückzublicken auf die Vergangenheit der Gemeinde.