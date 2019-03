Jörg Bechinger wird neuer St.Galler Ehren-Födlebürger: Mit Bratwurstposse zu Fasnachtsehren Der St.Galler Ehren-Födlebürger 2019 heisst Jörg Bechinger und ist Metzgermeister in St.Georgen. Er ist bekannt für seine Bratwürste, und eine Posse genau um diese Würste an der letztjährigen Olma beschert ihm jetzt Fasnachtsehren. Reto Voneschen

Metzgermeister Jörg Bechinger musste im Herbst seinen Schriftzug am Olma-Stand abdecken. (Bild: Urs Bucher)

Bechinger verkaufte im Herbst 2018 erstmals seine Würste im Rotach-Grill des bekannten St.Galler Gastronomieunternehmers Simon Steingruber («Spitalkeller», «Dreilinden», «Irish Pub»). Im ersten Anlauf nahm die städtische Marktpolizei den Stand auch problemlos ab. Zwei Tage vor Messebeginn tauchte sie aber nochmals auf, und Jörg Bechinger musste seinen Schriftzug aussen am Stand abdecken.

Weil er nur "Gast" im Rotach-Grill ist, darf er an dessen Aussenseiten nicht für sich und seine Bratwurst werben. So steht's im Marktreglement, so wurde es auch verfügt. Pikant allerdings: Im Inneren des Standes durfte Jörg Bechinger ein riesiges Signet seiner Metzgerei platzieren; dort ist das gestattet. Und: Weil nach dem ersten Abkleben der Schriftzug aussen am Stand immer noch leicht durchschimmerte, erschien die Marktpolizei ein drittes Mal, auf dass der Bechinger-Schriftzug wirklich unleserlich gemacht werde.

Das Gerücht geht übrigens, die Intervention der Marktpolizei sei auf einen Hinweis aus Metzgerkreisen erfolgt. Die Polizei schweigt dazu, die anderen Olma-Metzger tun es ihr nach. Im Messepublikum kursierte dagegen der Spruch, da habe wohl der Futterneid der Metzger zugeschlagen.