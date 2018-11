Jodler in Waldkirch vor vollen Reihen Rund 800 Zuschauer verfolgten am Samstag das traditionelle Jahreskonzert des Jodlerclubs am Tannenberg im Vereinssaal Bünt in Waldkirch. Der Verein stellte unter Beweis, dass Jodeln nicht nur für ältere Sänger gedacht ist. Manuela Bruhin

Der Jodlerclub am Tannenberg trat am Samstag im Vereinssaal Bünt in Waldkirch auf. (Bild: Manuela Bruhin)

Jubelrufe und Zugaben – der Unterhaltungsabend des Jodlerclubs am Tannenberg in Waldkirch war vergangenes Jahr sehr erfolgreich. Dafür sorgten neben den 24 Mitgliedern vor allem zwölf Kinder, die sich sogleich in die Herzen der Zuschauer jodelten. Und warum das Rad gänzlich neu erfinden? Das hatten sich wohl auch die Verantwortlichen des Vereins gedacht, und auch in diesem Jahr zwei Nachwuchstalente engagiert: Nathalie Kaufmann und Pascale Hinder zogen die rund 800 Anwesenden am Samstag im Vereinssaal Bünt in ihren Bann und verdeutlichten dabei, dass Jodeln nicht nur für ältere Sänger ausgelegt ist.

Aber auch die älteren Semester mussten sich nicht verstecken. Mit Liedern wie «My schöni Schwyz» und «I’s Dörfli zrugg» bewiesen sie ihr Können. Gerade traditionelle Stücke wie «Us de Bärge» sorgten für stimmungsvolle Akzente. Das Theater «En heisse Droht» rundete den Anlass ab.

Die Tombola lockt viele an

Dass die Zuschauer in Scharen kommen, ist mittlerweile fast zur Selbstverständlichkeit geworden. Der Jodlerclub am Tannenberg kommt dabei ohne Gastformation aus. «Unser Konzept hat sich bewährt», sagt Ueli Wickli, Aktuar und stellvertretender Präsident. Einerseits locke die Tombola mit 900 Preisen viele Leute an. Andererseits sei man mit der Liebe zum Detail bisher gut gefahren. Das Publikum fühle sich in der liebevoll geschmückten Turnhalle willkommen. Auch der rote Faden durch die Moderation komme beim Publikum gut an. «Wir hoffen, dass der Erfolg weiter anhält, wir vor vollen Reihen singen dürfen und die Leute sich über einen gelungenen Abend freuen können.»