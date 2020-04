Jetzt machen auch Goldach und Rorschacherberg ihre Parkplätze am See dicht: Die Gemeinde Goldach verbietet zudem den Glaceverkauf am See Der Besucherandrang am Seeufer zwischen Rorschach und Goldach am Wochenende war riesig. Rorschach hat bereits am Freitag seine grössten Parkplätze geschlossen, was Ausflügler nicht wie gehofft fern hielt. Nun haben auch Goldach und Rorschacherberg nach Absprache mit der Nachbargemeinde beschlossen, ihre Parkplätze am See zu schliessen.

Die beiden grossen Parkplätze beim Goldacher Rietli bleiben über Ostern geschlossen. Bild: Tino Dietsche

Viel Volk flanierte am Samstag und Sonntag entlang des Bodenseeufers. Das bestätigt auch Röbi Raths, Stadtpräsident von Rorschach: «Es hatte zwar viele Leute, der Grossteil hielt sich aber an die Regeln.» Diese besagen vor allem: Abstand halten. Man habe die Situation am See etwa so erwartet, wie sie an diesem sonnigen Wochenende eingetroffen sei. Die Schliessung der Parkplätze am See hat sich laut Raths bewährt und werde ab Karfreitag und über die Osterfeiertage fortgesetzt.



Der Stadtpräsident war am Wochenende selber vor Ort und patrouillierte vom Goldacher Rietli bis zum Rorschacher Hauptbahnhof mit Leuchtjacke auf seiner Vespa:

Röbi Raths am Wochenende unterwegs zu einem Kontrollgang. Rudolf Hirtl

«Ich habe die Situation beobachtet und war mit der Kantonspolizei in Kontakt», sagt er. Neben fünf bis sechs Mitarbeitenden der Kantonspolizei war am Wochenende jeweils ein Zweierteam der Verkehrsüberwachung Schweiz (Vüch) unterwegs. Röbi Raths musste einige Passanten auf die Abstandsregeln hinweisen. Dabei sei er auf viel Verständnis gestossen, begegnete aber auch Uneinsichtigen.



Wer den Abstand von zwei Metern gegenüber anderen nicht einhält, muss mit einer Busse rechnen. Verteilt worden sind am Wochenende davon auch in der Region am See einige, wobei man in erster Linie mit den Passanten das Gespräch suchte. Dass die Seepromenade über Ostern für die Öffentlichkeit ganz geschlossen werde, ist laut Raths derzeit nicht geplant. Er sagt:

«Die Schliessung der Promenade ist aber immer ein Thema.»

Jedoch halte sich die Mehrheit der Bevölkerung an die Vorgaben des Bundes.

Leute waren diszipliniert, stellt Goldachs Gemeindepräsident fest

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Rudolf Hirtl



Auch vor Ort war Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli: «Ich persönlich und weitere Leute aus der Verwaltung haben sich am Wochenende bei Hotspots wie der Kellen-Anlage oder dem Seeufer regelmässig ein Bild von der Situation gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Leute diszipliniert verhalten und auf die geforderten Abstände geachtet haben.» Es seien ausserdem zusätzlich Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens im Einsatz gestanden, um nach dem Rechten zu sehen.

Gemperli räumt aber auch ein, dass der Besucherandrang am Seeufer sehr gross gewesen sei und daher nicht der Aufforderung des Bundesrates «Bleiben Sie zu Hause» entsprochen habe. «Das Bedürfnis der Menschen, sich an der frischen Luft aufzuhalten, ist spürbar, wir haben die Entwicklung am See aber ständig auf dem Radar und werden wenn nötig einschreiten», sagt Gemperli.

Eine Streife der Kantonspolizei St.Gallen ist am Goldach Seeufer unterwegs. Bild: Rudolf Hirtl

Kein Glaceverkauf mehr am Goldacher Seeufer

So habe der Krisenstab der Gemeinde auch über den Glacestand diskutiert, der just zu Beginn der Coronakrise im Rietli aufgetaucht ist. «Von den rechtlichen Vorgaben her ist es zwar nicht verboten, dort Glace zu verkaufen, doch wir wollen keine Anreize schaffen, um noch mehr Leute ans Seeufer zu locken. Aus diesem Grund werden wir die Bewilligung zurückziehen und am Goldacher Seeufer den Glaceverkauf über Ostern verbieten.» Dies gelte auch für jenen Stand, der schon seit mehreren Jahren beim Rietli stationiert sei.

Anders geht die Stadt Rorschach mit ihren Glaceverkäufern um: Diese dürfen laut Stadtpräsident Raths weiterhin offen haben, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden. Aber: «Die Frage ist, ob ein Glacestand wirklich zur Grundversorgung gehört», sagt Raths. Er habe sich mit dieser Frage auch an den Kanton gewandt und hoffe auf eine baldige Antwort.

Bei der Bevölkerung lösen die Szenen Kopfschütteln aus, die sich am Wochenende vor dem Glacestand an der Hauptstrasse abgespielt haben. Ihrem Ärger Luft verschaffen sich manche auf Facebook und schrecken nicht davor zurück, Bilder von Passanten ins Internet zu stellen, die beim Anstehen fürs Glace keinen Mindestabstand mehr einhalten.



Rorschach - Leute spazieren und geniessen das schöne Wetter trotz Coronavirus und der Empfehlung möglichst nicht das Haus zu verlassen. Bild: Ralph Ribi

Auch Rorschacherberg und Goldach sperren Parkplätze



Während Rorschach die Parkplätze beim Seerestaurant und beim Strandbad bereits am Freitagabend geschlossen hat, blieben jene in Goldach übers Wochenende offen. Am Montag Vormittag hat nun der Gemeinderat entschieden, auch die seenahen Parkplätze in Goldach zu schliessen, vorläufig über die Osterfeiertage. Der Gemeinderat habe sich vorgängig mit der Verantwortlichen der Stadt Rorschach abgesprochen, um Massnahmen am Seeufer der beiden Gemeinden möglichst koordiniert in die Wege leiten zu können.

Am Nachmittag zog Rorschachberg nach und gab die Schliessung des Parkplatzes beim Hörnlibuck bekannt. Durch die gemeinsame Aktion der Gemeinden soll der Aufenthalt am Seeufer zwar immer noch möglich sein, grosse Menschenansammlungen damit aber reduziert werden.

Schaufahrten am See entlang eindämmen

Damit soll das Schaufahren in Rorschach eingedämmt werden. Auch am Wochenende zirkulierten dort aufgemotzte Edelkarossen nach dem Motto, sehen und gesehen werden. Ein Problem, dem auch die Kantonspolizei St.Gallen kaum etwas entgegenzusetzen hat.

«Wir können nur Präsenz markieren und Kontrollen durchführen. Doch solange keine Verkehrsvorschriften verletzt werden, haben wir keine Handhabe, um einzuschreiten», sagt ein Streifenpolizist am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz beim Hauptbahnhof resigniert mit den Schultern zuckend. Er kann ebenso wie Passanten nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, dass dort BMW-, Audi- und Mercedes-Besitzer ihre Fahrzeuge zum x-ten Mal wenden, um wieder in Richtung Goldach zu fahren.

Das Problem besteht in Rorschach schon länger und unabhängig von der Coronapandemie. «Das stört, wir werden diesen Verkehr nicht dauerhaft ertragen», sagt Röbi Raths, der selber gerne schicke Autos fährt. Im kommenden Jahr werde die Hauptstrasse saniert, was Besserung bringen soll. Er sagt:

«Wir lassen nicht locker.»

Es sei für ihn klar, dass der Kanton das Problem auf der Kantonsstrasse mitanpacken müsse.

Aufhorchen lassen die Schilderungen eines Passanten auf Facebook: Er habe einen torkelnden Mann gesehen, der in der Neugasse in sein Auto gestiegen sei und mit quietschenden Reifen durch die Strasse gerast sei. «Jeder, der in diesem Moment die Neugasse betreten hätte, wäre sicher gestorben.»