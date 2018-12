Live Jetzt live: Senkt das St.Galler Stadtparlament die Steuern? +++ Nun läuft die Detailberatung für das Budget Das St.Galler Stadtparlament beugt sich über das Budget 2019. Dieses sieht bei unverändertem Steuerfuss von 144 Prozent ein Defizit von neun Millionen Franken vor. Die Bürgerlichen wollen dennoch eine Steuersenkung durchboxen, SP und Grüne wollen das verhindern. Verfolgen Sie die Debatte live aus dem Waaghaus.

17:29 Uhr

Nun geht es um den Stellenplan. Die GPK kritisiert, dass Stellen ohne Vorlage ins Budget eingestellt werden. "Konkrete Parlamentsvorlagen würden die notwendige Transparenz schaffen und werden zukünftig erwartet."

17:19 Uhr

Nun geht das Parlament die Budgetpositionen einzeln durch.

17:17 Uhr

Die Bevölkerung sei zwar in den vergangenen Jahren nicht gewachsen. Die Verwaltung dafür schon, so Seger. Er spricht sich erneut für eine Senkung des Steuerfusses aus.

17:14 Uhr

Wie in der Eintretensdebatte ist die FDP auch hier besorgt. Die Stadt sei nicht attraktiv genug, sagt Oskar Seger. Dies könne man unter anderem mit einem tieferen Steuerfuss senken. "Wir können Investitionen nur leisten, wenn wir gute Steuerzahler bei uns behalten."

17:12 Uhr

Ein Rückweisungsantrag wurde nicht gestellt. Deshalb geht es nun in die Detailberatung.

17:05 Uhr

Es sei falsch, dass die Steuererträge der natürlichen Personen abnehmen würden. Das Gegenteil sei der Fall, so Scheitlin. "St.Gallen gehört zu den steuerstärksten Gemeinden im Kanton." Diese Steuerkraft hätte sich nicht erhöht, wenn der grosse Exodus von guten Steuerzahlern stattgefunden hätte.

17:03 Uhr

Der Stadtrat habe aber auch Verständnis, dass einige Fraktionen eine Steuersenkung fordern. Die verschiedenen Investitionen hätten aber zu höheren Aufwänden geführt. Dieser Anstieg werde die Stadt auch in der Zukunft beschäftigen.

17:02 Uhr

Die neuen Stellen würden mit ausgebauten Angeboten zusammenhängen. "Bauen wir den ÖV aus, dann braucht es jemand, der den Bus fährt. Stärken wir die Kinderbetreuung, dann braucht es jemand, der die Kinder betreut", sagt Scheitlin.

17:00 Uhr

Es seien neue Angebote geschaffen worden, wie Mittagstische, welche die Stadt attraktiver machen würden, so Scheitlin. Ein Kostentreiber sei beispielsweise die Pflegefinanzierung, die vor einigen Jahren noch nicht Aufgabe der Stadt gewesen sei.

16:59 Uhr

Nun spricht Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Die Dienststellen würden seriös und realistisch budgetieren. "Das Budget hat keinen Symbolcharakter. Der Stadtrat macht kein Jekami."

16:54 Uhr

"Wer jetzt Steuern senkt, der handelt fahrlässig und kurzsichtig. Damit würden wichtigen Investitionen und Entwicklungen gestoppt", so Kehl.

16:51 Uhr

Die Stadt leiste viele Zentrumsaufgaben, werde von den Gemeinden aus der Agglomeration nicht genügend dafür entschädigt. "Wir haben ein unglaubliches Angebot, von dem das ganzen Umland profitiert. Es gibt allerdings kein Instrument dagegen. Das ist ärgerlich."

16:50 Uhr

Der SP-Fraktionspräsident fordert vom Stadtrat allerdings, dass er zukünftige neue Stellen dem Parlament beantrage.

16:49 Uhr

Abschliessend ist die Fraktion der SP/Juso/PFG an der Reihe. Daniel Kehl sagt: "144 Steuerprozente sind realistisch. Wir sind deshalb gegen Steuersenkungen."

16:48 Uhr

Die Grünen finden, dass der Stadtrat mit dem Budget 2019 verantwortungsvoll fährt. Steuerfusssenkungen oder Kürzungsanträge würden die Grünen nicht unterstützen.

16:47 Uhr

Sollten nebst der GPK auch bürgerliche Fraktionen Senkungsanträge stellen, sollen die Bürgerlichen begründen, wo denn Geld gespart werden können.

16:44 Uhr

Andreas Hobi für die Grünen ist an der Reihe. In diesem Jahr liege der Fokus auf dem Steuerfuss. Die Stadt könne sich nicht auf Experimente einlassen und ein bisschen am Steuerfuss rumschrauben.

16:39 Uhr

Die FDP fordert vom Stadtrat, dass die Stelleneinheiten nicht weiter ausgebaut werden.

16:37 Uhr

"Der Stadtrat stellt sich seiner finanzpolitischen Verantwortung nicht genug. Von der Regierung sei aber politische Weitsicht gefragt."

16:35 Uhr

Andreas Dudli spricht nun für die FDP. Seine Fraktion sei tief besorgt. Vergangene Mahnfinger seien nicht zur Kenntnis genommen worden. Alle gut gemeinten Aufforderungen seien in Rauch aufgegangen.

16:32 Uhr

Das Budget enthalte nebst einigen Fragwürdigkeiten auch einiges an Luft, so Brunner. Weil diese Reserven allerdings über viele Positionen verteilt sind, seien die Lenkungsmöglichkeiten durch das Stadtparlament begrenzt.

Die Fraktion werde dem Budget trotzdem ohne grosse Begeisterung zustimmen.

16:28 Uhr

Thomas Brunner spricht für die Grünliberalen. Auch seine Fraktion sei mit dem vorliegenden Budget nicht wirklich glücklich geworden.

16:27 Uhr

Die SVP wolle keinen eigenen Antrag auf Steuerfusssenkung stellen - die Voraussetzungen seien früher besser gewesen. Die Fraktion folge aber den Anträgen anderer Fraktionen, welche die Steuern senken wollen.

16:25 Uhr

Nun ist die SVP an der Reihe. Es spricht René Neuweiler. Die SVP wollte ursprünglich einen Rückweisungsantrag für das Budget stellen. "Weil wir Konsens-orientiert sind, sehen wir davon ab." Auf den Plätzen der SP lacht jemand.

16:23 Uhr

Obendrein müsse der Stadtrat eine aktivere Rolle bei der Bodenpolitik übernehmen. Denn immer mehr junge Familien würden aus der Stadt ziehen, weil St.Gallen nicht den gleichen Wohnraum biete, wie die Agglomeration.

Das Budget 2019 werde die CVP - ohne Begeisterung - annehmen, so Angehrn.

16:21 Uhr

Angehrn kritisiert den Zuwachs von 45,5 Stellen auf der Stadtverwaltung. "Wir erinnern den Stadtrat daran, die Zulagenregelung für die Mitarbeitenden neu zu regeln. Und keine Zulagen mehr auszubezahlen, die keine anderer Arbeitgeber mehr übernimmt."

16:17 Uhr

Nun spricht Patrik Angehrn für die CVP: «Der Stadtrat hätte statt des Aufwandüberschusses von neun Millionen Franken auch eine ausgeglichene Rechnung präsentieren können. Wir vermuten aber, dass das budgetierte Minus dem Stadtrat gerade recht kommt. So kann er nicht auf die Forderungen nach Steuersenkungen eingehen. Deshalb fordert die CVP eine Senkung des Steuerfusses.»

16:14 Uhr

Nun stellt Evelyne Angehrn (SP) den Bericht der GPK vor. Vor allem mit dem vom Stadtrat gewählten Vorgehen bezüglich Stellenausbau sei die Kommission nicht einverstanden. Die GPK fordert den Stadtrat deshalb dazu auf, sie jeweils frühzeitig über einen Stellenausbau zu informieren und/oder dem Parlament eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten.

16:09 Uhr

Herzlich Willkommen zur Budgetdebatte im St.Galler Stadtparlament. Heute geht es im Waaghaus um die Steuern. Der Stadtrat beantragt für das Budget 2019 einen unveränderten Steuerfuss von 144 Prozent. Anders sieht das GPK: Sie beantragt eine Senkung um zwei Prozent auf 142 Prozent.