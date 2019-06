Alternative zur Barriere: In Goldach fahren die Bagger auf Der Startschuss für die Verlängerung der Mühlegutstrasse in Goldach ist am Freitagabend gefallen. Die heisse Bauphase folgt 2020. Jolanda Riedener

Laut Dominik Gemperli «ein wichtiger Moment in der jüngeren Geschichte Goldachs». (Bild: Jolanda Riedener)

In Goldachs Zentrum staut es. Dem schafft die Gemeinde nun Abhilfe: durch die Verlängerung der Mühlegutstrasse mit SBB-Unterführung, einem neuen Bushof und der Neugestaltung der Hauptstrasse. Die Bürgerversammlung hat 2016 einen Kredit für die Detailprojektierung gesprochen. Das Goldacher Stimmvolk sagte schliesslich im November 2017 besonders deutlich Ja: 77,9 Prozent der Bürger wollten die Verlängerung mit Unterführung.

Schier unvorstellbar sei laut Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli, dass nur ein Jahr später die Rechtskraft der Planunterlagen zur Kenntnis genommen werden konnte. Insbesondere wenn man die vielen Betroffenen des neuen Verkehrsregimes berücksichtige.

Gestern Abend haben die Verantwortlichen die Öffentlichkeit zum Spatenstich eingeladen. Gemperli spricht von einem fruchtbaren und lösungsorientierten Diskurs mit Anstössern und der Ortsgemeinde, der zur Umsetzung des Projekts geführt habe.

Durchstich beim Bahndamm zum Schluss

Offiziell startet die erste Bauetappe am 3. Juni und dauert bis 18. Oktober. Dann wird das Katzenbächli offengelegt und der Strassenbau von der Untereggerstrasse bis zum Bahndamm erfolgt. Gleichzeitig starten die Arbeiten auf der anderen Seite des Bahndamms, im Bereich Mühlegutstrasse Nord und zwischen Bruggmühlestrasse und Bahndamm. Diese Bauphase sollte bis am 5. Juni 2020 abgeschlossen sein.

In einem zweiten Schritt erfolgt der Durchstich beim Bahndamm, voraussichtlich am 30. März 2020. Der Einschub des vorfabrizierten Bauwerks für die Unterführung ist schon länger geplant und findet vom 17. bis 20. April im kommenden Jahr statt. Letztlich fallen noch Arbeiten am Dorfbach unter dem Dorfplatzkreisel an. Ebenfalls im kommenden Jahr wird die Bahnhofstrasse mit Bahnhofplatz umgestaltet, ein Bushof erstellt sowie der Dorfplatzkreisel umgestaltet. Das Bauprogramm sei ehrgeizig, teilt die Gemeinde mit.