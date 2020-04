«Jeder weiss jetzt, was Isolation bedeutet»: St.Galler Stiftung Zeitvorsorge in der Zwickmühle wegen Corona

«Obwohl wir noch relativ klein sind, geniessen wir eine weltweite Ausstrahlung», sagt Jürg Weibel, Geschäftsführer der Stiftung Zeitvorsorge. So hat er etwa eine Anfrage aus der deutschen Stadt Bielefeld erhalten. «Dort ist man hochinteressiert am St.Galler-Zeitvorsorgemodell.» Sobald es die Situation erlaube, werde er nach Bielefeld reisen für einen Vortrag. Auch aus China und Taiwan kamen bereits Anfragen. In der Ostschweiz ist Rapperswil-Jona an einer Adaption des Modells interessiert. Weibel tauscht sich auch mit «Nanu» aus, dem Wiler «Netzwerk Alter – Nachhaltig unterwegs», bestehend aus 22 Gemeinden. Die Gemeinderäte von Goldach und Rorschacherberg wollen die Zeitvorsorge einführen, mit dem Vorbehalt, dass auch die Gemeinde Rorschach mitzieht. (sab)