Jazz «Ein Aufschnaufen für alle»: In Rorschach am See wird wieder gejazzt – nach der Coronazwangspause stärker als zuvor Nachdem die «Jazz Night Rorschach» 2020 wegen Corona abgesagt werden musste, findet sie am 29. Oktober gar mit einer Band mehr im Programm statt.

Acht Bands, acht Beizen: In ganz Rorschach wird am 29. Oktober musiziert. Bild: PD

Sieben Bands hätten im Oktober vergangenen Jahres im Rahmen der «Jazz Night Rorschach» in genauso vielen Rorschacher Lokalen auf der Bühne stehen sollen. Wegen der rasant steigenden Coronazahlen musste die Veranstaltung dann sechs Tage vor der geplanten Durchführung abgesagt werden.

Von der kurzfristigen Absage liess sich Veranstalter Rolf Hofstetter nicht entmutigen: «Ich habe mich zwar manchmal gefragt, wieso ich mir das Ganze noch antue. Dann hat es mich aber erst recht gereizt, weiterzumachen.»

Rolf Hofstetter ist Organisator der Jazz Night Rorschach. Bild: Ralph Ribi

Nach zweijähriger Zwangspause kann die Konzertnacht dieses Jahr wieder standesgemäss durchgeführt werden – und dies gar mit einer Band mehr im Programm: Im achten Lokal, dem Kulturzentrum Kleberei, tritt die Band Passona auf.

Ob die Leute wegen der Zertifikatspflicht zu Hause bleiben oder jetzt erst recht wieder in die Beizen gehen, werde sich zeigen, sagt Hofstetter. Er gehe aber davon aus, dass am 29. Oktober weniger Leute kommen werden als in vergangenen Jahren. Daher habe man auch so vorsichtig wie möglich budgetiert.

Hofstetter ist dennoch froh, dass in Rorschach wieder gejazzt werden kann:

«Es ist ein Aufschnaufen für alle.»

Dies nicht nur für ihn als Organisator und für die Besucherinnen und Besucher – vor allem auch für die Bands. Corona sei eine sehr schwierige Zeit für Musiker gewesen, blickt Hofstetter zurück. «Die Bands sind froh, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können.» Hofstetter weiss, wovon er spricht. Er ist Mitglied der River House All Star Band und tritt mit ihr an der Jazz Night 2021 im Restaurant Mariaberg auf.

Mehr als nur Jazz

Bis 2017 fand die Veranstaltung noch unter dem Namen «Oldtime Jazz am See» statt. Weil die Besucherzahlen sanken, entschied sich Hofstetter, das Konzept und den Namen anzupassen. Statt ausschliesslich Oldtime Jazz werden an der Jazz Night Rorschach nun auch andere Stilrichtungen gespielt. Auch dieses Jahr sei das Musikangebot wieder sehr vielfältig:

«Von Jazz bis Blues und funkigem Rock über Dixieland bis hin zu experimentellem Hackbrett: Die Jazz Night hat alles.»

Headliner dieses Jahr ist die Bluessängerin Justina Lee Brown. Die gebürtige Nigerianerin hat mit ihrer Liveband unter anderem die «Swiss Blues Challenge 2019» gewonnen. «Sie ist eine Wucht», sagt Hofstetter. Lee Brown tritt im Rahmen der Jazz Night im Treppenhaus auf.

Musiziert wird am kommenden Freitag in acht Rorschacher Lokalen: Schweizerhof, Treppenhaus, Falken, Mariaberg, Münzhof, Rössli, Hotel Mozart und Kleberei. Der Eintritt von 25 Franken berechtigt zum Besuch aller acht Konzerte.

Hinweis: www.jazznight-rorschach.ch