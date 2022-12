Jahresrückblick Neue Kräfte, grosse Projekte, bewegende Abschied: Das bewegte die Region Rorschach im Jahr 2022 Ein neuer Gemeindepräsident für Rorschacherberg, zahlreiche Wechsel in den Stadt- und Gemeindekanzleien, eine neue Kantonsrätin und grosse Bauprojekte: Das Jahr 2022 brachte für die Region am See zahlreiche Änderungen.

Oleksiy Poda und Bogdan Kutsevych vertreten die Ukraine am Sandskulpturen-Festival in Rorschach mit einer Botschaft für Frieden. Bild: Rudolf Hirtl

Die Covid-19-Pandemie ist zu Beginn des zu Ende gehenden Jahres nach wie vor ein Thema. Indoorsport von Vereinen darf in der Region Rorschach nur mit Maske stattfinden. Hätte sich die Coronalage weiter verschlechtert, so wäre sogar eine erneute Schliessung der Hallen für Breitensport und Dritte ins Auge gefasst werden. Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen und mittlerweile überhaupt kein Thema mehr.

In Rorschach sind alle heiss auf Eis: Rundum fallen Anlässe aus, doch bei der Eisarena am See wird am 12.Januar das Kühlaggregat angeworfen. Zuvor hatte ein Aufruf an die Bevölkerung, die Eisarena finanziell zu unterstützen, ein grosses Echo ausgelöst.

Drittklässler schlägt Lehrerin in Goldach

Im Frühling 2006 wurden erstmals Spuren eines Bibers im Eselschwanz entdeckt. Mittlerweile wird der Bestand in der weiteren Region Rorschach auf 150 Tiere geschätzt. Seit diesem Jahr sind die Nager nun auch im Schlossweiher in Untereggen und in der Steinach bis hinauf in städtisches Gebiet aktiv.

Die 43-jährige Ajete Maliqi (SP) und der 48-jährige Daniel Gradl (Die Mitte) stellen sich der Ersatzwahl für den Rorschacher Schulrat. Das Rennen um den Platz von Reto Kaelli, der in den Stadtrat gewählt wurde, macht schliesslich Gradl. Der offene Sitz im Steinacher Gemeinderat wird zwischen Dominik Aliesch (SVP) und Diego Müggler (parteilos) ausgemacht, der sich klar durchsetzt.

Gute Nachrichten gibt es für Rorschach im Februar. St.Gallen-Bodensee-Tourismus betreibt wieder die Tourist-Info, neu im Holzgebäude auf dem Hafenplatz. Möglich ist dies nur, weil die Stadt mit 80'000 Franken mehr zum Betrieb beisteuert als alle umliegenden Gemeinden zusammen.

Freude bei der Eröffnung: St.Gallen-Bodensee-Tourismus ist wieder an Bord und betreibt die neue Tourist-Info am Hafenplatz in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Eine der grössten Baustellen ist im Rietli in Goldach zu finden. Die L. Kellenberger & Co. AG, weltweiter Hersteller für Präzisionsschleifmaschinen, legt seine drei Standorte in der Ostschweiz zusammen. Dafür baut Metter2Invest im einen 105 auf 150 Meter grossen Neubau mit einer Grundstückfläche von 26'500 Quadratmetern, was der Grösse von sechseinhalb Fussballfeldern entspricht. 200 Bohrpfähle stützen den Bau.

Im September fliegt ein Super Puma technisches Material auf den Neubau der L. Kellenberger & Co. AG. Bild: Tino Dietsche

Grosse Aufregung gibt es im Frühling um die Schule Goldach. Die Kantonspolizei wurde zu einem Schulhaus gerufen, weil ein Pausenplatzstreit eskalierte und ein Drittklässler gegen eine Lehrerin handgreiflich wurde. Die Eltern wurden über den Vorfall zu spät informiert, finden zahlreiche Erziehungsberechtigte.

Das Seeufer Ost schlägt Wellen: Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths wird von Mittepartei und Rorschach Plus mangelnde Information bei der Entwicklung des Seeufers vorgeworfen. Stimmt nicht, sagt er, beim Seeufer Ost gebe es einen Strauss von Ideen, Meinungen und Sachzwängen, die es zuerst gemeinsam zu ordnen gelte. Im Herbst gibt der Stadtrat dann bekannt, dass das Konzept Staufer Hasler keine Rolle mehr spielt.

Wirten und Politisieren: Das sind die grossen Hobbys von Mäge Luterbacher. Künftig kann er sich etwas mehr auf ersteres konzentrieren, zumal er im Mai seinen vorzeitigen Rücktritt bekanntgegeben hat. An die Stelle des 76-Jährigen rückt Sabina Revoli aus Tübach nach, die bei der Wahl 2020 mit 1664 Stimmen die beste nicht gewählte SVP-Kandidatin war.

Die neue Kantonsrätin Sabina Revoli wird an der Septembersession vereidigt. Bild: Benjamin Manser

Im August findet im Würth-Saal in Rorschach die letzte Preisverleihung der Carl-Stürm-Stiftung statt. Seit 2005 hat die Stiftung 16 Preisverleihungen durchgeführt und Persönlichkeiten, Vereine und Institutionen ausgezeichnet, mit einer Gesamtsumme von 791'000 Franken.

Im September entscheiden die Stimmberechtigten in der Gemeinde Rorschacherberg, wer Nachfolger von Gemeindepräsident Beat Hirs (FDP) wird, der das Amt Ende Jahr abgibt. Für die Freisinnigen holt Raphael Frei (42) 784 Stimmen. Das reicht nicht, denn Mitte-Kandidat Patrick Trochsler (49) macht mit 1443 Stimmen das Rennen und bricht damit eine jahrzehntelange FDP-Dominanz.