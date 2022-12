Jahresrückblick Aus der Quarantäne direkt in die Festhütte: Das bewegte die Stadt St.Gallen 2022 2022 hinterliessen in St.Gallen vor allem internationale und nationale Krisen ihre Spuren. Daneben gab es aber genügend lokale Themen, über die man streiten konnte – von Stellplätzen für Wohnmobile über die Neugestaltung des Marktplatzes bis zur Weihnachtsbeleuchtung.

Die Pandemie ist schon weit weg: Viel Volk Mitte August am Strassenfestival «Aufgetischt». Bild: Sandro Büchler (14. August 2022)

2022 wird als Jahr eins nach der Pandemie in die St.Galler Stadtgeschichte eingehen. Am 3. Februar fielen die ersten Corona-Einschränkungen. Am 17. Februar wurde der Grossteil der restlichen Massnahmen aufgehoben. Und am 1. April schien mit dem Wegfallen der Maskenpflicht im Bus und in den Spitälern sowie der Quarantänepflicht der Spuk vorbei.

Erstaunlich war, wie rasch nach dem Ende der Pandemie die Normalität Einzug hielt. Bereits die Stadtfasnacht konnte – anders als 2021 – wieder durchgeführt werden, wenn auch noch mit Abstrichen am Programm. Die 44. Frühlings- und Trendmesse (Offa) fand im April bereits wieder im gewohnten Rahmen statt – samt Kritik der Tierschutzorganisation Peta an der Pferdemesse.

Nach dem ausgebuchten Open-Air-Festival im Sittertobel und einem Hitzesommer mit einem Kulturfestival mit Absagen ausländischer Künstlerinnen und Künstler verwandelte sich die Stadt wie üblich in eine Festhütte: Das Strassenfestival Aufgetischt und das Stadtfest zogen Tausende an, die Museumsnacht wurde von geschätzt 4000 Personen (etwas weniger als vor der Coronapandemie) besucht, die Olma mit dem Gastkanton Graubünden zog rund 320'000 Gäste an. Auch wenn das Virus am Jahresende immer noch da ist, scheint die Pandemie mit ihren Einschränkungen weit weg und nur noch eine schlechte Erinnerung zu sein.

Zwei Nein und zwei Ja Abstimmungskampf Zu städtischen Themen gab’s im zu Ende gehenden Jahr vergleichsweise wenig Urnengänge. Beim ersten vom 15. Mai resultierte dafür eine handfeste Überraschung: In der Stadt wurden eine Initiative gegen längere Ladenöffnungszeiten wie auch ein Gegenvorschlag des Parlaments dazu versenkt. Bei Linken und Gewerkschaften, die mit der Ini­tiative stadträtliche Lockerungen der Ladenöffnungszeiten hatten rückgängig machen ­wollen, herrschte in der Folge Katerstimmung. Für den Kanton hingegen dürfte das Resultat des Urnengangs ein Signal sein, wieder einmal einen Liberalisierungsversuch bei den Öffnungszeiten zu starten. Deutlich wurde am 25. September eine zweite städtische Abstimmungsvorlage gutgeheissen: Die Sanierung des Hallenbades Blu­menwies für gut 45 Millionen Franken kann an die Hand genommen werden. Die Vorlage hatte zuvor das Stadtparlament erst im zweiten Anlauf passiert. Beim ersten Versuch hatte eine Mehrheit das als zu teuer empfundene Projekt mit Sparaufträgen zurückgewiesen. Im zweiten Anlauf ging das in Details angepasste Vorhaben dann trotz Kritik durch. Vor der Abstimmung gab’s keine Opposition dagegen. Ein kantonaler Abstimmungsentscheid vom 15. Mai tangiert die Stadt St. Gallen sehr direkt: Das Stimmvolk hiess die Verlegung des Staatsarchivs ins ehemalige Zivilschutzzentrum Waldau im Lachen-Quartier nämlich gut. Der heute dort untergebrachte Campus der Fachhochschule Ostschweiz muss zügeln, danach beginnt der Umbau fürs Archiv. (vre)

Krieg vor der Haustüre löst Solidaritätswelle aus

Die zweite internationale Krise, die die Ereignisse in der Stadt im zu Ende gehenden Jahr stark geprägt hat, ist der russische Angriff auf die Ukraine. Der Kriegsausbruch am frühen Morgen des 24. Februars war in St.Gallen Anlass für eine von rund 200 Personen besuchte Mahnwache auf dem Kornhausplatz. Am 5. März gingen 1500 Personen auf die Strasse und demonstrierten gegen den Krieg und für den Frieden, von dem Ende Jahr noch keine Rede sein kann.

Die Ereignisse lösten eine spontane Solidaritätswelle aus. Der Kanton St.Gallen und Private brachten rasch Hilfslieferungen auf den Weg. Sach- und Geldspenden flossen so reichlich, dass erheblich mehr Lastwagen Richtung Osten fahren konnten als ursprünglich geplant. In der Stadt wurden dann auch ukrainische Kriegsflüchtlinge untergebracht; Ende Juni waren es bereits 400. Dass sie in der Schweiz gegenüber «normalen» Flüchtlingen unter anderem aus Syrien bevorzugt behandelt werden, löste politische Diskussionen aus.

Der Ukrainekrieg könnte eine Energiekrise auslösen: Lokal rückten die Diskussionen um den befürchteten Blackout ab Mitte Jahr in den Vordergrund. Die Stadt leitete Sparmassnahmen ein, liess aber ab Ende November die Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» in der Innenstadt erstrahlen. Was natürlich Anlass für eine heftige Kontroverse war. Die einen fanden das geschmacklos und unsensibel, die anderen freuten sich über «ein Lichtlein in einer dunklen Zeit».

Theater ums Theater Machtkampf Die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen geriet im zu Ende gehenden Jahr mehrfach in die Schlagzeilen. Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger tritt vorzeitig zurück. Dies ist eine Spätfolge des Streits um die Besetzung der Geschäftsleitung. Nachfolger von Werner Signer und eine Art Generalintendant soll im Sommer 2023 Opernchef Jan Henric Bogen werden. Andere Mitglieder der aktuellen Leitung müssen den Hut nehmen. Rüegsegger warf hin, weil sich die GV weigerte, weitere Entscheidkompetenzen an den Verwaltungsrat zu delegieren. Nach 2023 finden die Festspiele nur noch alle zwei Jahre auf dem Klosterplatz statt. Alternierend soll in den Flumserbergen inszeniert werden. Wil kommt nicht in die Kränze, was die dortige IG Kultur verärgerte. Pikant ist, dass der Anstoss zum Zwei-Jahres-Rhythmus von einem Politiker aus der Äbtestadt kam. Eine Posse war, dass sich die IG Kultur aufregte, nicht über den Entscheid für die Flumserberge informiert worden zu sein, es sich aber herausstellt, dass der entsprechende Brief sie wegen einer geänderten, nirgends korrigierten Adresse gar nicht erreichen konnte. Bis Ende 2023 wird das Theater im Stadtpark saniert. Gespielt wird im Provisorium auf dem Unteren Brühl. Danach steht das Holzgebäude zum Verkauf. Das Interesse ist gering: In Goldach hat das Volk Nein zur Übernahme gesagt, Buchs und Altstätten nahmen sich vorzeitig selber aus dem Rennen. In der Stadt fordert jetzt ein SP-Vorstoss, den Bau als Theaterhaus für die freie Szene zu nutzen. Fortsetzung folgt ... (vre)

Thema Nummer eins bleibt der Marktplatz

Ende September 2020 haben die städtischen Stimmberechtigten im dritten Anlauf einer Vorlage zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl deutlich zugestimmt. Nach Durchführung eines breit angelegten Partizipationsverfahrens für Parteien, Verbände und andere Direktbetroffene hat die Stadt ein Vorprojekt erarbeitet. Im Mai 2022 wurde das Mitwirkungsverfahren für die ganze Bevölkerung gestartet. Rund 280 Beiträge gingen dabei ein.

Der Mitwirkungsbericht, der zeigen wird, welche Kritikpunkte die Stadt berücksichtigen will, sollte Ende September erscheinen, verzögerte sich dann aber auf Anfang 2023. Der Stadtrat wartet vor dem Entscheid übers Projekt auf ein Gutachten, das darüber Auskunft geben soll, inwieweit er aus demokratierechtlicher Sicht von der Projektskizze abweichen darf, über die seinerzeit abgestimmt wurde. Grösster Knackpunkt ist die projektierte Markthalle. Dagegen gibt’s lautstarke Opposition von den Marktfahrerinnen und Marktfahrern, die sich eine einfachere und kostengünstigere Lösung mit tieferen Mieten wünschen.

Grüne Fragen und ein Busdepot Ausblick Politisch ziehen sich Fäden aus dem zu Ende gehenden ins nächste Jahr hinüber. Zwei grüne Fragen stehen am Abstimmungstermin vom 12. März auf der Traktandenliste: Das Stimmvolk entscheidet zum einen über die von bürgerlichen Kreisen bekämpfte Ausdehnung des Baumschutzes auf alle Bauzonen der Stadt. Heftiger als dafür könnte der Abstimmungskampf um die Umteilung des Wiesli im Museumsquartier werden. Die dortige Bevölkerung kämpft seit geraumer Zeit lautstark und mit sehr viel Engagement für ihre grüne Oase. Am 12. März wird auch der Ständeratssitz von SP-Urgestein Paul Rechsteiner (St.Gallen) neu vergeben. Der 70-Jährige hatte Anfang Oktober seinen Rücktritt auf Dezember bekanntgegeben. Im Wahlrennen stehen im Frühling Kandidatinnen aus Stadt und Region St.Gallen, nämlich FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (Abtwil) und die grüne Nationalrätin Franziska Ryser (St.Gallen). Ambitionen haben zudem SP-Nationalrätin Barbara Gysi (Wil) und SVP-Nationalrätin Esther Friedli (Ebnat-Kappel). Zu reden geben dürfte in der ersten Hälfte 2023 erneut die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl. Ebenfalls spruchreif werden sollte das um die 100 Millionen Franken teure neue Betriebszentrum der Technischen Betriebe samt Busdepot an der Ecke Zürcher- und Rechenstrasse. Ebenfalls in der Pipeline für die Unterschriftensammlung im Frühling ist die Umzonungs-Initiative für die Boppi-Wiese. Hier wehrt sich das Quartier gegen eine Teilüberbauung durch eine neue Tagesbetreuung. (vre)

Der Verkehr bleibt ebenfalls ein Dauerbrenner

Sanierung der Stadtautobahn, Nadelöhr wegen der Grossbaustelle auf der Zürcher Strasse im Lachen-Quartier, Autobahnanschluss im Güterbahnhof und Strassentunnel ins Riethüsli, einheitliches Verkehrsregime für die Altstadt sowie Tempo 30 auf vielen Hauptstrassen durch die Stadt: Verkehrsfragen haben im zu Ende gehenden Jahr die öffentliche Diskussion ebenfalls wieder stark dominiert. Die Tonalität in der schon immer hart geführten Debatte hat sich dabei nochmals verschärft.

Im Stadtparlament viel zu diskutieren gab auch ein Nachtragskredit von drei Millionen Franken für die Spitex. Die Fusion der vier früheren Organisationen zur Spitex St.Gallen AG erfolgte offensichtlich zu schnell und dabei wurden auch Fehler gemacht, die dazu führten, dass der neuen AG die Finanzen auszugehen drohten. Das Parlament bewilligte die Finanzspritze schliesslich zähneknirschend; ob die Spitex damit über den Berg ist, dürfte sich erst im kommenden Jahr zeigen.

Gestritten hat das Stadtparlament auch noch über andere Themen: Dem Open Wireless, dem WLAN im öffentlichen Raum, zog es entgegen dem Antrag des Stadtrats den Stecker. Das ehemalige Pilotprojekt drohe, finanziell zum Fass ohne Boden zu werden, hiess es. Eine Kehrtwende machte der Stadtrat hingegen bei Abstellplätzen für Wohnmobile: Im Januar hiess es in einem Postulatsbericht noch, da brauche es keine Massnahmen, was heftigen Widerspruch auslöste. Später im Jahr wurden doch neue fünf Stellplätze ohne Strom und Wasser beim Areal Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden eingerichtet.