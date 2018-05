Jahrbücher: Zuverlässige Chroniken des St.Galler Alltags mit Problemen Jahrbücher sind eine Goldgrube für Historiker. Aktuellen Ausgaben mangelt es aber zunehmend an Leserinnen und Lesern. Jedes Mal, wenn die Rechnung nicht mehr aufgeht, verschwindet eine Publikation. Reto Voneschen

Das legendäre Jahrbuch für die Stadt St.Gallen, die "Gallusstadt" erschien von 1946 bis 1996. 2012 versuchte der Appenzeller Verlag mit der neuen "Gallus-Stadt" die Reihe wieder zu beleben. Allerdings ohne Erfolg. Im Bild die Premiere des ersten neuen Bandes in der Buchhandlung Rösslitor. (Bild: Luca Linder)

Wie war das Kinderfest 1968? Wann wurden letztmals Saurier in freier Wildbahn in der Stadt St.Gallen gesichtet? Wer als Historiker Antworten auf solche Fragen sucht, ist in der Regel mit alten Jahrbüchern gut bedient.

Für Historiker sind solche Publikationen, deren Vorläufer es seit dem 19. Jahrhundert in vielen St.Galler Regionen und Städten gab und gibt, wahre Goldgruben an Informationen. Unter anderem kann man dort zwischen den Zeilen und in eingestreuten Reklamen auch viel über den Zeitgeist einer Epoche herauslesen.

Vom Kalender über die Mappe zum Jahrbuch

Die Kantonsbibliothek hat eine grosse Sammlung mit Jahrbüchern aus dem ganzen Kanton. In der Reihe «Entdecken in der Vadiana» haben Stephanie Arta und Remo Wäspi am Freitag die Geschichte des Genres sowie etliche dieser Buchreihen vorgestellt.

Der Ursprung der Jahrbücher liegt bei den Jahreskalendern wie etwa dem «Appenzeller Kalender», der seit 1722 bis heute erscheint. Früher waren solche Kalender neben der Bibel oft der einzige Lesestoff in einem Arbeiter- oder Bauernhaushalt. Kein Wunder also, dass solche Kalender auch im Kanton St. Gallen publiziert wurden.

Eine Sammlung alter "St.Galler Kalender" (Bild: Hannes Thalmann)

Von 1838 bis 1848 gab es den «Neuen St.Galler Kalender – Der christliche Hausfreund». Von 1829 bis 1831 erschien der «Vaterländische St.Galler Kalender». Das langlebigste Produkt war der «St.Galler Kalender», den es von 1884 bis 1934 gab. Andere Vorläufer der Jahrbücher waren Schreibmappen (in St.Gallen gab es eine von 1887 bis 1929) und Jahresmappen (in St.Gallen von 1930 bis 1939).

Auch Jahrbüchern gehen Inserenten und Leser aus

Direkter Nachfolger der Stadtsanktgaller Jahresmappe wurde das erste Jahrbuch für die Stadt St. Gallen, die legendäre «Gallusstadt». Sie erschien von 1943 bis 1996 bei der Druckerei Zollikofer, die auch das «St.Galler Tagblatt» herausgab. Die Ursache für die Einstellung der Reihe in den 1990er-Jahren war typisch für das Ende vieler anderer Jahrbücher.

Der misslungene Relaunch: Nach den Bänden 2013, 2014 und 2015 wurde die neue "Gallus-Stadt" wieder eingestellt. Heute erscheint die "Gallus-Stadt" einmal im Jahr in Magazinform als Beilage zum "St.Galler Tagblatt". (Bild: Urs Bucher)

Sie waren von Anfang an Renditeobjekte von Druckereien und finanzierten sich über Werbung. Wenn diese ausblieb, ging die Rechnung nicht mehr auf und die Buchreihe wurde eingestellt. Zur fehlenden Werbung kam im Fall der «Gallusstadt» ein zweites typisches Problem: Die Zahl der Leser der Jahrbücher nahm stetig ab. Das wurde dem Versuch, die «Gallusstadt» 2012 neu zu lancieren, zum Verhängnis: Die Verkaufszahlen waren so tief, dass sich nicht einmal mehr Druck- und Vertriebskosten einspielen liessen.

Die Antworten auf die Eingangsfragen finden sich natürlich in der «Gallusstadt»-Chronik. Das Kinderfest 1968 fand am 26. Juni statt. Die Vorführungen auf der Kinderfestwiese wurden aber ab 14 Uhr verregnet und am nächsten Tag nachgeholt. Im Bürgli-Schulhaus tschutteten die Schulbuben gegen ihre Lehrer; der Schulleiter amtete als Schiedsrichter.

Abtransport der illegal aufgestellten Saurier-Eisenplastik aus dem Grabenpärklein. (Bild: Archiv "St.Galler Tagblatt")

Der bisher letzte Saurier in St.Gallen wurde am 18. April 1995 durch die Stadt aus dem Grabenpärklein abtransportiert. Dort hatte ihn ein Künstler in Form einer Eisenplastik in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an Ostern aufgestellt.

Jahrbücher aus der Vadiana im Netz unter: www.digishelf.de/bodenseezeitschriften