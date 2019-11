Ja zu 20-Millionen-Sanierung: Das Depot der St.Galler Berufsfeuerwehr wird aufgestockt und erweitert Das städtische Stimmvolk sagt Ja zur 20 Millionen Franken teuren Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrdepots an der Notkerstrasse. Sandro Büchler

Die drei Attikawohnungen auf dem Depotdach werden durch ein Vollgeschoss ersetzt. Zum Trocknen der Schläuche wird der markante Turm (rechts) zwar heutzutage nicht mehr gebraucht. Er wird aber heute und auch künftig für Rettungsübungen genutzt. (Bild: Ralph Ribi - 14. Oktober 2019)

Die Berufsfeuerwehr bekommt ein modernes Depot: Über 87 Prozent der Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller sagen Ja zur Sanierung des Feuerwehrdepots an der Notkerstrasse 44 neben den Olma-Hallen. Nur 12,3 Prozent stimmen gegen das Bauprojekt. Insgesamt 36,8 Prozent der Stimmbevölkerung haben sich am Urnengang beteiligt.

Volksabstimmung zur Sanierung und Erweiterung Gebäude Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen, Notkerstrasse 44 Endresultat am 17. November 2019, 13.30 Uhr (in Prozent) Ja Nein 0 20 40 60 80

Das Stimmvolk stimmt damit einem Kredit über 19,8 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung des Depots zu. Alles in allem kostet das neue Depot 20,7 Millionen Franken. 921 000 Franken steuert die Gebäudeversicherungsanstalt aus dem kantonalen Feuerschutzfonds bei. Mit dem vom Volk gesprochen Betrag wird das Depot einerseits aufgestockt. Die drei bestehenden Attikawohnungen auf dem Dach verschwinden und werden durch ein durchgehendes Geschoss ersetzt. Andererseits wird das Gebäude zur Steinachstrasse hin verlängert. Mit dem neu gewonnen Platz können die Schlaf- und Aufenthaltsräume, sowie Büros, Schulungs- und Materialräume klar aufgeteilt werden. Dadurch werden die Abläufe vereinfacht.



Am Gebäude nagt der Zahn der Zeit

Die Sanierung sei bitter nötig, sagte Benno Högger, Kommandant der St.Galler Berufsfeuerwehr vor der Abstimmung. Denn der Betonbau an der Notkerstrasse hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Er wurde 1969 gebaut und in den vergangenen 50 Jahren Betrieb nie umfassend saniert. Entsprechend nagt der Zahn der Zeit am Gebäude.

Die Sanierung sei bitter nötig, sagte Benno Högger, Kommandant der St. Galler Berufsfeuerwehr vor der Abstimmung (Ausgabe vom 8. November). Denn der Betonbau an der Notkerstrasse hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Er wurde 1969 gebaut und in den vergangenen 50 Jahren Betrieb nie umfassend saniert. Entsprechend nagt der Zahn der Zeit am Gebäude.

In die Untergeschosse dringt Wasser ein, zudem müssen Baumstämme die Decke stützen, um die Statik zu gewährleisten. Auch genügt das Depot nicht mehr den heutigen Ansprüchen punkto Erdbebensicherheit und Brandschutz. Zudem sind die Platzverhältnisse sind den betrieblichen Anforderungen seit mehreren Jahren nicht mehr gewachsen.

In vier Jahren soll das neue Depot bezugsbereit sein

Bis im kommenden Sommer soll die Baueingabe erfolgen und die Arbeiten ausgeschrieben werden. Im Herbst 2021 sollen die Bauarbeiten beginnen, sofern keine Einsprachen von Anwohnern eingehen. Das Gebäude wird in Etappen umgebaut und das im laufenden Betrieb. Zwar könne es zu kleineren Einschränkungen kommen, die Feuerwehr bleibe aber jederzeit einsatzbereit, sagt Kommandant Isler. Während der Bauzeit werden auf dem Vorplatz Container aufgestellt, worin Ruheräume und die Einsatzzentrale untergebracht werden. Bezugsbereit soll das neue Gebäude im Sommer 2023 sein.

Folgt mehr.