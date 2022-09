Investition Ziegel drohen abzurutschen: Das Dach der St.Galler Kathedrale muss saniert werden – Kosten in Millionenhöhe erwartet Der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen steht als Eigentümer der Kathedrale St.Gallen vor einer grossen Investition: Um das Baudenkmal zu erhalten, braucht es eine umfassende Sanierung des Kathedraldachs. Kommendes Jahr wird dazu ein Projektierungskredit ins Budget eingestellt.

Die Kathedrale ist ein Wahrzeichen der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Zwar sieht es von aussen betrachtet so aus, als sei das Dach der Kathedrale St.Gallen in bester Ordnung, beim genauen Hinschauen werden jedoch zu bereinigende Mängel sichtbar. Gemäss einer Medienmitteilung des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen drohen ganze Ziegelreihen abzurutschen, weil die rund 100-jährigen Nägel in den Latten, auf denen die Ziegelsteine ruhen, stark korrodiert sind. Die sich dadurch lösenden Latten reissen auch Ziegel mit.

Festgestellt wurden all diese Mängel im Rahmen der regelmässigen Dachkontrollen. Glücklicherweise blieben lose Ziegel bislang immer im Schneefang oder in der Wasserrinne hängen.

Bei der anvisierten Dachsanierung spricht der Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteils St.Gallen von einer Pflichtaufgabe und nicht von einem Wunschvorhaben. «Folglich soll im Budget 2023 für die Detailprojektierung inklusive Expertisen ein Kredit in der Höhe von 400'000 Franken eingestellt werden», sagt Thomas Franck, Verwaltungsdirektor des Katholischen Konfessionsteils.

Mehrere Millionen Franken Kosten erwartet

Die eigentliche Dachsanierung mit voraussichtlichem Start im 2024/25 dürfte mehrere Millionen Franken verschlingen. Der Administrationsrat geht allerdings davon aus, dass namhafte Beiträge von Bund, Kanton und Stadt eingehen, weil es sich bei der Kathedrale um ein Denkmal unter Bundesschutz handelt.

Bereits heute steht fest: Die Sanierung des Kathedraldachs ist eine grosse Herausforderung und fachlich anspruchsvoll. Die Sanierung soll, um die Statik und Stabilität der Kathedrale nicht zu gefährden, in drei Etappen erfolgen.

Im Rahmen der Projektierung will man überdies klären, ob zeitgleich mit der Dachsanierung und dem dazu notwendigen Gerüst weitere Arbeiten erledigt werden können, beispielsweise Reparaturen an der Fassade oder Erneuerungen der Isolationen im Dachgeschoss. Der Start der Sanierung ist gemäss Gebäudechef Pirmin Koster 2024/25. Das Projekt könnte bis zu drei Jahre andauern, schätzt er. (pd/aye)