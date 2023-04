Investition Die Stadt St.Gallen will das Fernwärmenetz weiter ausbauen – für rund 150 Millionen Franken Fernwärme stellt in der dichten städtischen Gebäudestruktur eine sinnvolle und wirtschaftliche Lösung zur Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser dar. Deshalb investiert die Stadt St.Gallen knapp 154 Millionen Franken in den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes. Das Stadtparlament berät die Vorlage im Mai. Voraussichtlich im November wird die Stimmbevölkerung über das Geschäft abstimmen.

Die Fernwärmezentrale Lukasmühle. Bild: pd

Thermische Netze sind ein wichtiger Bestandteil in der Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes und zur Erreichung des Netto-Null-Ziels bei den Treibhausgasemissionen. Diese Erkenntnis steht im Einklang mit dem städtischen Energiekonzept 2050, weshalb der St.Galler Stadtrat den schnellstmöglichen und vollständigen Ausbau der St.Galler Fernwärmeversorgung anstrebt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die Fernwärmeversorgung wurde in den 1980er Jahren in Betrieb genommen und im Rahmen der beiden Ausbauphasen 1 und 2, die noch etwa bis zum Jahr 2026 dauern, erweitert.

Aktuell würden mehr als 1’500 Gebäude mit rund 160 GWh Wärme für Heizung und Warmwasser versorgt. Die Nachfrage nach Fernwärme habe im Zuge der aktuellen Energiesituation nochmals zugenommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Um die Wärmeversorgung in St.Gallen weiter zu ökologisieren und um der hohen Nachfrage zu begegnen, bereite der Stadtrat weitere Etappen vor, sodass der Ausbau nahtlos weitergehen könne. Damit soll laut Communiqué auch die Planungssicherheit für die Gebäudeeigentümerschaft und für die St.Galler Stadtwerke erhöht werden.

Ab dem Jahr 2027 könne mit den Ausbauphasen 3 und 4, abgestimmt auf die laufende energetische Sanierung des Gebäudebestands der Stadt, das Gebiet in der Talsohle unterhalb der technischen Grenze von 700 m.ü.M. an die Fernwärme angeschlossen werden. Innerhalb der nächsten 15 Jahre werde voraussichtlich alle Eigentümerinnen und Eigentümer im künftigen Fernwärmegebiet die Möglichkeit erhalten, ihre Liegenschaften an das Fernwärmenetz anzuschliessen.

Davon ausgenommen bleibt das Gebiet Winkeln, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Da ein Anschluss an die Fernwärme westlich des Sittergrabens technisch schwierig und wirtschaftlich nicht sinnvoll sei, werde die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung über den Ausbau des Niedertemperaturnetzes der Energienetz GSG AG erfolgen.

Die Hälfte des Wärmebedarfs soll 2050 durch Fernwärme gedeckt werden

Der Zielwert für die Fernwärmeproduktion im Jahr 2050 beträgt gemäss städtischem Energiekonzept 2050 rund 320 GWh. Mit dieser im Vergleich zu heute doppelt so hohen Wärmemenge könnten rund 50 Prozent des dereinstigen Wärmebedarfs in St.Gallen gedeckt werden. Um den weiteren Ausbau der Fernwärmeversorgung wirtschaftlich und ökologisch voranzutreiben, seien zusätzliche erneuerbare Energiequellen notwendig. schreibt die Stadt im Communiqué. Ein Teil davon soll Holz aus den Wäldern der Region sowie Altholz liefern, der andere Teil werde über die Optimierung bestehender Prozesse erreicht.

Neben der bereits seit November 2022 in Betrieb stehenden wirkungsgradoptimierten Energiewandlung im Kehrichtheizkraftwerk, die zusätzliche Abwärme im Umfang von jährlich zwischen 20 und 25 GWh erzeugt, würden insbesondere folgende Optimierungsmassnahmen umgesetzt: Ersatzinvestitionen in die der Spitzenabdeckung und Redundanz dienenden Heisswasser- und Ersatzdampfkessel der Fernwärmezentrale Au, die Realisierung einer Heisswasserspeicheranlage, die Lastschwankungen über den Tagesverlauf ausgleicht, die Integration eines neuen Blockheizkraftwerks, das neben Wärme auch wertvollen Winterstrom erzeugt, sowie die Beteiligung an einem Holzheizwerk und an an einem Altholzheizkraftwerk.

Die Stimmbürgerschaft entscheidet

Der Investitionsbedarf für die Projektierung und den Ausbau des Fernwärmenetzes (Phasen 3 und 4) sowie für den Bau eines Holzheizkraftwerks als zusätzliche nicht-fossile Wärmequelle für die Fernwärmeversorgung beträgt 153,79 Millionen Franken (Rahmenkredit).

Für die Realisierung eines zusätzlichen Blockheizkraftwerks in der Fernwärmezentrale Waldau werden ein Beitrag aus dem Energiefonds in Höhe von 1,36 Millionen Franken und aus den Reserven «ökologischer Umbau der Stromproduktion» der sgsw von ebenfalls 1,36 Millionen Franken gesprochen. Für Massnahmen zur Realisierung vorgezogener Fernwärmeanschlüsse ist ein Rahmenkredit in Höhe von 1,0 Millionen Franken vorgesehen.

Das Geschäft wird voraussichtlich an der Stadtparlamentssitzung vom 23. Mai 2023 behandelt und untersteht dem obligatorischen Referendum.