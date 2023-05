Interview «Wohnsitzklage» gegen Gemeindepräsidenten von Eggersriet: «Es ist nicht aussergewöhnlich, dass sich ein Verfahren über Jahre hinzieht» Das Departement des Innern führt ein Verfahren gegen den Eggersrieter Gemeindepräsidenten Roger Hochreutener, der gemäss Hinweisen aus der Einwohnerschaft mutmasslich in Staad wohnt. Ein Interview über die Wohnsitzpflicht, Ausnahmebewilligungen und Verfahren, die sich in die Länge ziehen.

Gemeindepräsident Roger Hochreutener (links), Martin Jeker, Leiter Gemeindeaufsicht und Alexander Gulde, Leiter Amt für Gemeinden und Bürgerrecht. Bilder: Urs Bucher/PD

Hinweis: Zu laufenden Verfahren sowie zu konkreten Sachverhalten in Gemeinden kann die Gemeindeaufsicht in diesem Interview keine Stellung nehmen. Die Aussagen beziehen sich auf die allgemein geltenden Regeln.

Musste schon einmal ein Gemeindepräsident zurücktreten, weil er gegen die Wohnsitzpflicht verstiess?

Alexander Gulde, Leiter Amt für Gemeinden und Bürgerrecht: Seit 2017 bin ich Amtsleiter, mir ist seither kein Fall bekannt. Ich weiss nur von einem Gerichtsentscheid aus den 2000er-Jahren, bei dem ein Schulpräsident, der zwei Wohnsitze hatte, zurücktreten musste.

Martin Jeker, Leiter Gemeindeaufsicht: In den meisten Fällen melden sich Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten direkt bei uns, wenn sie ihren Wohnsitz wechseln möchten. Sie fragen nach: Könnte ich jetzt zu meinem neuen Partner, meiner neuen Partnerin in die Gemeinde XY zügeln? Was muss ich machen, damit ich mein Amt weiter ausüben kann? Hintergründe kommen dabei kaum an die Öffentlichkeit. Ist die Weiterführung des Amtes nicht möglich, heisst es dann oft, die Person sei «aus persönlichen Gründen» zurückgetreten.

Man kann aber auch ein Gesuch für eine Ausnahmebewilligung stellen, oder?

Jeker: Ja, diese ist aber in der Regel auf ein Jahr befristet und wird nur genehmigt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und die geografische Distanz nicht zu gross ist, um das Amt auszuüben.

In welchen Fällen erteilen Sie eine Ausnahmebewilligung?

Jeker: Etwa wenn jemand in ein Amt gewählt wird, aber noch keine passende Wohnung in der neuen Gemeinde hat. Oder wenn die Kinder noch am alten Ort die Schule beenden wollen. Häufig kommt es vor, dass die Amtsträger aufgrund einer neuen Beziehung oder eines beruflichen Wechsels wegziehen, die Tätigkeit am alten Ort aber noch abschliessen wollen.

Wenn Sie zum Schluss kommen würden, dass Roger Hochreutener nicht in Eggersriet wohnt, würde das bedeuten: Er erfüllt die Voraussetzungen nicht, um Gemeindepräsident zu sein. Was würde das bedeuten für seine Beschlüsse der letzten Jahre? Würden sie rückwirkend für ungültig erklärt?

Gulde: Es gibt keine explizite Regelung oder Entscheide zur Frage, was mit Entscheiden passiert, an welchen ein Ratsmitglied mitgewirkt hat, welches weder die Wohnsitzpflicht erfüllt, noch über eine Ausnahmebewilligung verfügt. Deshalb können wir diese Frage nicht abschliessend beantworten.

Eine Bewohnerin hat am 30. September 2020 ein aufsichtsrechtliche Anzeige gegen Roger Hochreutener eingereicht. Könnte man nicht ein paar Tagen abklären, wo er wohnt? Warum dauert das Verfahren so lange?

Jede und jeder hat Anrecht auf ein faires Verfahren. Das heisst, dass die Betroffenen rechtlich angehört und so am Verfahren beteiligt werden müssen. Dabei gelten Fristen, die zum Teil verlängert werden können. Zudem kann ein Verfahren über mehrere Rechtsinstanzen gehen. Hinzu kommt, dass es in solchen Verfahren neue Erkenntnisse und Wendungen geben kann.

Warum gehen Sie der Sache nicht aktiv nach? Es erweckt den Eindruck, als nehme es die kantonale Aufsichtsbehörde über die Gemeinden nicht so ernst mit der Wohnsitzpflicht der Gemeindepräsidenten.

Verfahren müssen rechtmässig geführt werden. Entsprechend beanspruchen sie Zeit. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich ein Verfahren über Jahre hinzieht.

Wie geht es weiter, wenn sich herausstellt, dass Roger Hochreutener nicht in Eggersriet wohnt? Könnten Sie ihm das Amt entziehen?

Die Wohnsitzpflicht oder eine Ausnahmebewilligung ist eine Bedingung, dass ein Amt ausgeführt werden kann. Wird diese nicht erfüllt, kann das Amt nicht ausgeübt werden.

Gemeinderat Bernhard Egger wirft Roger Hochreutener vor, er entscheide viel im Alleingang. Geschäfte würden nicht protokolliert und seien somit nicht überprüfbar. Ist das strafrechtlich relevant?

Jeker: Die Zuständigkeiten, wer einen Entscheid fällen darf, sind in der Gemeindeordnung, in Gemeindereglementen oder Gemeinderatsbeschlüssen und im übergeordneten Recht geregelt. Es gibt gewisse Dinge, die der Gemeinderat zu entscheiden hat, andere sind Sache des Gemeindepräsidenten. Das ist einzuhalten. Wenn jemand das Gefühl hat, dass dieser Rechtsrahmen nicht eingehalten wird, kann eine Bürgerin oder ein Bürger sich an den Gemeinderat, als oberstes Führungsorgan der Gemeinde, wenden. Alternativ kann sich sie oder er an die Geschäftsprüfungskommission (GPK), als Kontrollorgan der Gemeinde, wenden. Wenn sie oder er das Gefühl hat, dass diese Organe nicht unabhängig seien oder man käme da nicht zum Ziel, kann man eine aufsichtsrechtliche Anzeige beim Kanton machen.

Gulde: Es empfiehlt sich in jedem Fall, belastbare Beweismittel einzureichen. Sonst steht nur eine Behauptung im Raum, die richtig sein kann oder falsch. Wenn man einen Vorwurf mit Beweisen untermauern kann, hat er mehr Gewicht. Wir werden als kantonale Aufsicht allerdings auch von Einwohnern konsultiert, die uns in einen persönlichen Konflikt mit ihrer Gemeinde involvieren wollen. Zum Teil auch unbegründet.

Tatsächlich? Erzählen Sie.

Gulde: Es kommt vor, dass Parteien versuchen, die Aufsicht für ihre Zwecke zu nutzen. Ich hatte kürzlich einen Anruf: Ein Mann beklagte sich über Vorkommnisse auf der Gemeinde und verlangte ein aufsichtsrechtliches Einschreiten. Er konnte jedoch seine Aussage nicht mit belastbaren Beweismitteln erhärten. Für die Aufsicht ist so eine Situation schwierig zu beurteilen. Auf dieser Grundlage kann sie nicht tätig werden und verweist primär an den Gemeinderat als zuständige Stelle.

Jeker: Wir haben eine starke und gelebte Gemeindeautonomie im Kanton St.Gallen. Wenn es auf einer Gemeinde einen Konflikt gibt, ist dies in erster Linie in der Zuständigkeit der Gemeinde. Erst wenn Gesetze verletzt werden, wenn es schwerwiegender wird und Anzeigen von Bürgern da sind, muss der Kanton als Aufsichtsinstanz eingreifen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Gulde: Wenn Gesetzesverstösse wie eine Veruntreuung vorliegen, greifen wir selbstverständlich zügig ein. Aber zuerst fordern wir die Gemeinde auf, ihre Selbstverantwortung wahrzunehmen. Also sauber abklären und entsprechende Massnahmen einleiten. Natürlich betreuen und begleiten wir die Gemeinden dabei.

Wobei helfen Sie?

Jeker: Wenn etwa an einer Bürgerversammlung zwischen Gemeinderat, GPK und Bürgerinnen und Bürgern Spannungen bei kontroversen Themen entstehen. Den involvierten Personen ist nicht immer klar, wer welche Zuständigkeit hat oder welche Fristen einzuhalten sind. Oft rufen Bürgerinnen und Bürger schon vor einer Versammlung an und fragen uns: Was sind meine Rechte? Was kann ich machen? Dann empfehlen wir, mit dem Gemeinderat oder mit der GPK zu reden, oder an der Bürgerversammlung einen zulässigen Antrag zu stellen. Wir sehen unsere Aufgabe zunächst in der Beratung, bevor es zu einem Konflikt kommt und aufsichtsrechtliche Massnahmen ergriffen werden müssen. Aber meistens sind wir schon vorher beratend involviert. Wir erachten es als Teil unserer Aufgabe, dass wir den Gemeinden den rechtlichen Rahmen und Empfehlungen aufzeigen. Wir geben Auskünfte, um einen Sachverhalt bestmöglich einzuordnen. Zum konkreten Sachverhalt vor Ort nehmen wir aber keine Stellung. Die Umsetzung liegt letztlich in der Verantwortung der Gemeinde.