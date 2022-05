Interview Sandro Wasserfallen nach dem Nein zum Theaterprovisorium in Goldach: «Den Rat zurückzupfeifen war richtig» SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen findet es wichtig, dass in Goldach geplante Projekte auch kontrovers diskutiert werden. Auch wenn er schon das eine oder andere Vorhaben in der Gemeinde politisch bekämpft hat, sieht er sich keinesfalls als notorischen Verhinderer.

Kantonsrat Sandro Wasserfallen: «Nach meinem Demokratieverständnis ist es zentral, dass man über in der Bevölkerung umstrittene Projekte auch kontrovers diskutiert.» Bild: Benjamin Manser

Wie gross ist Ihre Freude über das Nein zum Theaterprovisorium, was sagen Sie zum Anteil der über 1000 Befürworter?

Sandro Wasserfallen: Angesichts des doch eher knappen Abstimmungsergebnisses ist Freude wahrscheinlich das falsche Wort für meine aktuelle Gefühlslage. Ich bin aber sicherlich sehr erleichtert, dass die Goldacher Stimmbevölkerung bereits in dieser Phase klar zum Ausdruck gebracht hat, dass sie unsere ohnehin schon sehr beschränkten Baulandreserven nicht mit einem solchen überdimensionierten Theaterprovisorium verschandeln will. In nächster Nähe zur Kulturstadt St.Gallen und vielen weiteren kulturellen Angeboten, auch in der Seeregion, brauchen wir nicht alles direkt in unseren eigenen Garten zu pflanzen.

Viele Leute finden es schade, dass der Rat das Projekt nicht vertieft prüfen konnte, fühlen sich bevormundet, was sagen Sie dazu?

Der Souverän hat entschieden und das gilt es zu akzeptieren. Es ist nichts weiter als konsequent, dass der Gemeinderat bei diesem Vorhaben bereits jetzt zurückgepfiffen wurde.

Was meinen Sie damit?

Ich bin schon lange genug in der Politik, um zu wissen, dass der Gemeinderat mit Sicherheit nicht ein Gutachten erstellt hätte, das seiner ureigenen Absicht, nämlich dieses Provisorium nach Goldach zu holen, widersprochen hätte. Da darf man sich keine Illusionen machen.

Er wollte ja keine Unsummen ausgegeben, 200'000 Franken sind kein weltbewegender Betrag?

Mit 200'000 Franken kann man Sinnvolleres anstellen als Abklärungen zu lancieren, die ins Leere laufen. Deshalb werde ich mich auch an der nächsten Bürgerversammlung dafür stark machen, dass dieser Betrag direkt der lokalen Vereins- und Kulturförderung zugute kommt.

Sie waren unter anderem gegen die vom Rat vorgeschlagene Variante bei der Zwillingsstrasse Mühlegut, im Komitee «Nein zur Fusion Gross-Rorschach» und gegen die Sanierung Blumenstrasse; was muss passieren, dass Sie sich für ein Goldacher Projekt stark machen?

Ich habe mich aktiv für der Zwillingsstrasse Mühlegut eingesetzt, aber an der damaligen Bürgerversammlung einen besseren Einbezug sämtlicher Interessengruppen gefordert. Dieser Antrag ist dort dann auch nur knapp unterlegen. Für diverse andere Projekte habe ich mich ebenfalls stark gemacht.

Was sprechen sie an?

Etwa den Autobahnzubringer Witen, Steuersenkungen oder zusammen mit dem Goldacher Gemeindepräsidenten die Niederlassung der Berit-Klinik in Goldach. Ich bringe mich erst dann als kritischer Widersacher ein, wenn bei einem fragwürdigen Projekt die Informationen einseitig fliessen, politische Parteien dies nicht genügend hinterfragen und alle ins gleiche Horn blasen.

In welcher Rolle sehen Sie sich?

Nach meinem Demokratieverständnis ist es zentral, dass man über in der Bevölkerung umstrittene Projekte auch kontrovers diskutiert und als Politiker eine saubere Auslegeordnung der Argumente liefert. Diese Rolle übernehme ich sehr gerne, wenn es sich aufdrängt. Gerade dieses Abstimmungsbeispiel zeigt allzu deutlich, wie wichtig eine ergebnisoffene Debatte ist.

Wie soll sich Goldach denn entwickeln?

Goldach hat in den vergangenen Jahren einen beträchtlichen Bevölkerungs- und Bauboom durchlebt. Nun ist es höchste Zeit, in der Seegemeinde das quantitative Wachstum in ein qualitatives zu überführen, damit die Lebensqualität nicht leidet. Wenn sich Goldach und Rorschach in einem Wettbewerb um die höhere Bevölkerungszahl messen, ist das aus meiner Sicht nichts anderes als hirnrissig und in keiner Art und Weise nachhaltig. Wir verfügen über eine ausgezeichnete Infrastruktur, müssen aber unseren Naherholungsgebieten und Freizeitanlagen mehr Sorge tragen, denn diese bieten der breiten Bevölkerung einen wesentlich grösseren Mehrwert als ein wenig genutztes Alu-Provisorium.