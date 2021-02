Im Spelterini Schulhaus sind derzeit zwei Klassen in Quarantäne, nachdem sie am obligatorischen Blasmusikunterricht teilgenommen hatten. In der Gruppe von 40 Personen wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Der Verein Knabenmusik St.Gallen probt trotzdem noch im Schulhaus, aber in kleinem Rahmen. Präsident Markus Straub erklärt, wie sich die Formationen organisieren.