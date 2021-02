Interview «Extraschlaufen wie beim Hallenbad Blumenwies sollen nicht mehr vorkommen»: Jetzt wird das St.Galler Sportanlagenkonzept auf einen SVP-Vorstoss hin veröffentlicht Eigentlich müsste das Gemeindesportanlagenkonzept, kurz Gesak, für die Stadt St.Gallen längst vorliegen. Denn die Ausarbeitung war eines der Ziele des Stadtrates für die vergangene Legislatur. Die städtische SVP forderte den Stadtrat auf, das überfällige Papier zu publizieren.

So soll das Hallenbad Blumenwies künftig aussehen: Die millionenteure Sanierung ist auch Teil des Gemeindesportanlagenkonzepts.

Visualisierung: PD

Der Stadtrat gibt der SVP recht: Im November hatte die SVP-Fraktion zusammen mit 23 mitunterzeichnenden Mitgliedern des Stadtparlaments das Postulat «Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) vor das Parlament» eingereicht. Der Stadtrat anerkennt in seiner Antwort die Forderung. Im Frühling soll das Papier veröffentlicht werden. Donat Kuratli, Parteipräsident der städtischen SVP, begrüsst den Entscheid.

Im Oktober bezeichnete Parteikollege Christian Neff das Gemeindesportanlagenkonzept als Phantom und forderte dessen Publikation. Nun will der Stadtrat das Konzept dem Stadtparlament unterbreiten. Sind Sie zufrieden damit?

Donat Kuratli, Stadtparlamentarier und Präsident der SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Donat Kuratli: Wir sind sehr zufrieden und danken dem Stadtrat. Vor allem auch deshalb, weil die Antwort des Stadtrates unser Wording bei der Begründung quasi 1:1 übernommen hat. Unser konsequentes Nicht-Locker-Lassen hat sich damit im Interesse aller Involvierten bezahlt gemacht und wir freuen uns darauf, das Gesak im Sinne der Einwohnerinnen und Einwohner mitgestalten zu können.

Das Sportanlagenkonzept wird zurzeit noch überarbeitet und soll im Frühling dem Parlament vorgelegt werden. Was erhoffen Sie sich von dem Papier?

Wir müssen in unserer Rolle als Legislative wissen, was wo geplant ist und weshalb. Auch müssen wir wissen, ob die angedachten Projekte so auch wirklich zulässig und möglich sind, sinnvoll geplant werden. Neue Sportanlagen dürfen nicht als einzelne Projekte betrachtet werden, sondern sind Bausteine in einem Grossen und Ganzen.

Weshalb muss das Stadtparlament dabei mitreden können?

Weil das Gesak als reines Planungs-, Führungs- und Lenkungsinstrument zukünftig direkten Einfluss auf die Vorlagen des Stadtrates nimmt. Und wir als Parlament sind in der Pflicht, bereits auf dieser Ebene mitsprechen zu können.

Wenn wir nur noch anhand von Projektvorlagen über Sinn oder Unsinn einer Sportanlage sprechen können, ist es viel zu spät.

Wir brauchen für unsere Entscheide eine Legitimierung. Und das Gesak ist bei entsprechenden Bauvorhaben diese Legitimierung.

SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff wurde Anfang Jahr zum Vizepräsidenten des Stadtparlaments gewählt. Er hatte den Vorstoss zum Gesak im vergangenen Herbst initiiert. Bild: PD

Weshalb ist das Gesak wichtig?

Das beste Beispiel hierfür ist das Hallenbad Blumenwies, dessen Vorlage zurückgewiesen wurde. Genau solche Extraschlaufen sollen nicht mehr vorkommen und das ist nur möglich, wenn das Parlament von Anfang an in die Pflicht genommen wird.

Auch in der Stadt Gossau sind die Sportanlagen ein Thema. Bei der Erneuerung der Sportinfrastruktur müssten St.Gallen und Gossau jedoch enger zusammenarbeiten und sich absprechen, sagt Parlamentskollege Marcel Baur. Befürworten Sie eine regionale Absprache?

Wenn Nachbargemeinden sich gegenseitig unterstützen und dort, wo es Sinn ergibt, zusammenarbeiten, kann es nur besser kommen. Natürlich sind die Kosten auch immer ein Thema.

Ich glaube aber, dass Gossau wie auch St.Gallen im Stande sein sollten, einen starken Ostschweizer Fussabdruck auf die Karte zu setzen punkto Sport- und Freizeitanlagen.