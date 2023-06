Interpellation «Mehrere Probleme fallen ins Auge»: Stadtparlamentarier ist nicht zufrieden mit der neuen Brücke über die Buechenwaldstrasse in Gossau Die über 100-jährige Brücke an der Buechenwaldstrasse wurde durch einen Neubau ersetzt. Nicht alle Gossauerinnen und Gossauer sind zufrieden damit. Auch SP-Stadtparlamentarier Marco Broger findet die neue Brücke zu schmal und zu steil. Dies könne zu gefährlichen Situationen führen.

Die alte Brücke wurde durch eine neue Stahl- und Betonkonstruktion ersetzt. Benjamin Manser (23.6.2023)

Über 100 Jahre lang diente die alte Brücke, welche die Buechenwaldstrasse über die Bahnlinie führt, als Überführung für Velofahrerinnen und Fussgänger. Über die Brücke, die sich östlich des Bahnhofs Gossau befindet, gelangte man vom Industriegebiet zu den nahe gelegenen Familiengärten Mooswiesen. 2019 wurde bekannt, dass die 1913 erbaute Brücke, die den SBB gehört, ersetzt wird. Sie habe ihr Lebensende erreicht, teilten die SBB damals mit. Damit sie auch künftigen Anforderungen an Sicherheit und Betrieb entspreche, werde sie neu gebaut. Von 3,3 Millionen Franken war die Rede.

Marco Broger, SP-Stadtparlamentarier Gossau. Bild: PD

Im Frühling 2022 starteten schliesslich die umfangreichen Bauarbeiten. Die 45 Meter lange Brücke wurde in den vergangenen Monaten etappenweise zurückgebaut und in bisheriger Lage neu erstellt. Vor wenigen Wochen wurde die neue Brücke nun wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Rückmeldungen liessen nicht lange auf sich warten. Kommentare auf Social Media machen deutlich, dass nicht alle Gossauerinnen und Gossauer zufrieden mit der neuen Brücke sind. Gleich mehrere Personen schreiben in der Facebookgruppe «Du bisch vo Gossau wenn...», dass die Brücke viel zu schmal und viel zu steil sei.

Nun hat die Brücke auch die Lokalpolitik erreicht. SP-Stadtparlamentarier Marco Broger hat kürzlich eine Interpellation zum Brückenneubau eingereicht.

Die Brücke führt über die Bahnlinie. Benjamin Manser (23.6.2023)

Kann zu gefährlichen Situationen kommen

Die Brücke sei für das Mooswiesquartier und für weitere Quartiere im Osten der Stadt eine wichtige Verbindungsachse, gerade auch für Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums Buechenwald, schreibt Marco Broger einleitend in seinem Vorstoss. Aber auch für die Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Freizeit- und Sportinfrastruktur sowie die Mitglieder des Familiengärtnervereins Mooswiesen sei die Passage wichtig. «Bei einer Überquerung der Brücke fallen jedoch mehrere Probleme ins Auge», schreibt Broger.

Die neue Brücke sei im Vergleich zur alten merkbar schmaler und steiler gebaut, was dazu führe, dass Autos und Velos sowie Fussgängerinnen und Fussgänger nur begrenzt Platz hätten. Das erschwere das Ausweichen. Zudem sei die Wölbung der Brücke so stark, dass der Gegenverkehr ab dem Punkt, an dem sich die Fahrbahn zur Brücke hin verschmälert, gar nicht mehr wirklich sichtbar sei. Der Interpellant hält fest:

«Diese beiden Aspekte können zu gefährlichen Situationen zwischen den Verkehrsteilnehmenden führen.»

Dies neben der sonst schon unbefriedigenden Situation an der Kreuzung Mooswiesstrasse/Buechenwaldstrasse direkt unterhalb der Brücke. Dabei bestehe doch der Zweck eines Neubaus darin, die Infrastruktur zu optimieren und den Anforderungen der heutigen Verkehrssituation gerecht zu werden.

So sah die 1913 erbaute Brücke vor dem Neubau aus. Bild: Hanspeter Schiess (11. 10. 2019)

Mängel nachträglich verbessern

Marco Broger hat nun ein paar Fragen an den Gossauer Stadtrat. So will er wissen, ob die neue Brücke normengerecht sei. Weiter will er erfahren, wie der Stadtrat die Verkehrssituation auf der Brücke (Breite, Kreuzen, Sichtverhältnis) nach der Erneuerung beurteile. Ebenfalls wissen will der Stadtparlamentarier, wie die Stadtregierung die Verkehrssituation bei der Verzweigung Mooswiesstrasse/Buechenwaldstrasse mit dem doppelten Rechtsvortritt und den «verwirrlichen Strassenmarkierungen» beurteile.

Der Gossauer Stadtrat soll zudem beantworten, ob sich die bemängelten Punkte nachträglich durch nicht-bauliche Massnahmen verbessern liessen und ob die genannten Aspekte bei zukünftigen Projekten, beispielsweise bei einer Sanierung der Brücke, welche die Rainhaldenstrasse über die SBB-Bahnlinie führt, berücksichtigt werden können.