Interpellation «Einen wichtigen Beitrag für einen strahlungsarmen Mobilfunk können die Nutzenden leisten»: St.Galler Stadtrat beantwortet kritische Fragen zweier Parlamentarierinnen Die SP-Stadtparlamentarierinnen Marlene Bodenmann und Doris Königer haben dem St.Galler Stadtrat einige Fragen zu 5G und Mobilfunkstrahlung gestellt. Jetzt liegt die Antwort vor.

Am nationalen Protesttag gegen die Einführung der neuen Mobilfunktechnologie 5G trafen sich Anfang 2020 auch rund 150 Menschen zu einer Kundgebung in St.Gallen. Ralph Ribi (25. Januar 2020)

Egal, ob man dafür oder dagegen ist, eines ist sicher: 5G führt zu hitzigen Diskussionen und beschäftigt die Schweizer Bevölkerung. Auch Marlene Bodenmann und Doris Königer. Die beiden SP-Stadtparlamentarierinnen haben Ende November eine Interpellation mit dem Titel «Die Technologie 5G sorgt für viel Verunsicherung! Kritische und verantwortliche Mobilfunknutzung» eingereicht.

21 Mitglieder des St.Galler Stadtparlaments unterzeichneten den Vorstoss. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor.

Neue Mobilfunkanlagen nur zurückhaltend zulassen

Die beiden Parlamentarierinnen wollten unter anderem wissen, was die Stadt zu einem strahlungsarmen Mobilfunk beitragen kann. Der Stadtrat schreibt, dass sich die Stadt St.Gallen neben dem Betrieb des öffentlichen Netzes «St.Galler Wireless» auf verschiedenen Ebenen engagiere. So habe sie den Schweizerischen Städteverband in der Arbeitsgruppe des Bundes «Mobilfunk und Strahlung» vertreten.

Weiter habe der Stadtrat entschieden, Verträge für neue Mobilfunkanlagen auf städtischen Gebäuden nur zurückhaltend abzuschliessen.

«Wireless St.Gallen» wird ausgebaut

Bodenmann und Königer wollten zudem wissen, welchen Beitrag das «Wireless St.Gallen» zur Reduktion der Strahlenbelastung leistet. Dieses biete eine Alternative zum Datenverkehr über Mobilfunk, heisst es in der Antwort. Im Unterschied zum Mobilfunk seien die Funkstrecken im versorgten Gebiet sehr kurz. Aus diesem Grund seien auch die dafür benötigten Sendeleistungen sehr gering.

Der Stadtrat habe im September eine Erweiterung des Netzes im Bereich öffentlicher Sportanlagen beschlossen. Dieses Projekt befinde sich in Ausführung. In der Schulsporthalle Schönenwegen, auf der Sportanlage Gründenmoos, im Stadion Espenmoos, im Paul-Grüninger-Stadion, auf der Leichtathletikanlage Neudorf, in der Schulsporthalle Oberzil, in der Sporthalle Volksbad sowie auf der Sportanlage am Burggraben werden 35 WLAN-Sender und acht Festanschlüsse installiert.

Da die in der Innenstadt eingesetzte Hardware am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sei, werde zurzeit eine neue Parlamentsvorlage vorbereitet, schreibt der Stadtrat. Ziel sei nebst dem Hardwareersatz eine vollständige Abdeckung der Innenstadt.

Mobiles Streaming vermeiden

Auf die Frage, was die Mobilfunk-Nutzenden dazu beitragen können, die Strahlenbelastung zu senken, schreibt der Stadtrat: «Der wichtigste Beitrag ist, so wenig Daten wie möglich über die Mobilfunknetze zu senden und zu empfangen.»

Der Stadtrat nennt einige Beispiele, wie die Strahlenbelastung gesenkt werden kann: Generell die kabelgebundene Datenübertragung priorisieren, gefolgt von WLAN (Bluetooth). Erst in letzter Priorität das Mobilfunknetz dafür nutzen. Musik und andere grosse Dateien übers Festnetz oder WLAN herunterladen, mobiles Streaming vermeiden sowie eigene Heimnetzwerke kabelgebunden gestalten und bei Mobiltelefonaten Headsets oder Freisprecheinrichtung verwenden.

Strahlenbelastung im öffentlichen Raum zu messen, wäre kostenintensiv

Die Stadt sei seit Einführung der Mobilfunktechnologie im Bereich Information und Sensibilisierung aktiv, schreibt der Stadtrat. So seien in den vergangenen Jahren Broschüren herausgegeben und Infoanlässe organisiert worden. Derzeit sei ein ausführlicheres Faktenblatt zu 5G in Arbeit. Die Dienststelle Umwelt und Energie werde die Informations- und Sensibilisierungsarbeit weiterführen. Auf Wunsch werden auch Beratungen und Messungen vor Ort durchgeführt.

Stichwort Messungen. Auf die Frage, ob sich der Stadtrat eine unabhängige Messung der Strahlung im «relevanten Bereich» vorstellen kann, antwortet er, dass er ein Monitoring der Strahlenbelastung im öffentlichen Raum über eine gewisse Zeit aufgrund der örtlich ungleich verteilten Strahlung als nicht aussagekräftig erachtet.

«Zudem wären repräsentative Orte schwierig zu finden und eine Messung kostenintensiv.»

Schule zu verkabeln, sei nicht realistisch

Eine weitere Frage von Marlene Bodenmann und Doris Königer war, ob es Bestrebungen in den städtischen Schulen und Kindergärten gibt, die Einrichtungen zu verkabeln, um dadurch die permanente Strahlung durch das WLAN zu vermindern. Die Kindergärten seien nicht mit WLAN erschlossen, schreibt der Stadtrat. Eine Erschliessung sei zurzeit nicht geplant. Die Arbeitsplätze der Lehrpersonen seien mit Kabel erschlossen. Für die Lernenden würden mobile Geräte empfohlen. Diese würden nicht ortsgebunden eingesetzt und auch bei der Einrichtung der Schulzimmer könne es Änderungen geben.

Die Accesspoints (Basisstation) senden mit reduzierter Leistung, solange die Endgeräte keine Daten anfordern, heisst es weiter. Die Accesspoints seien in der Regel an der Schulzimmerdecke montiert, sodass eine gute Abdeckung bei kleiner Strahlungsbelastung resultiert. Eine systematische Verkabelung für ausschliesslich kabelgebundene Datenübertragung in den Schulen erachtet der Stadtrat als nicht realistisch. Die heutige Belastung empfindet er als tragbar.