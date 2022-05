Internet In Gossau müssen Aussengebiete für Glasfaseranschluss zahlen – warum dies so ist, schreibt der Stadtrat in einer Interpellationsantwort In Gossau ist der Glasfaserausbau bald abgeschlossen. Aber nicht alle Haushalte haben danach schnelleres Internet. Der Stadtrat beantwortet eine entsprechende Interpellation der SVP-Fraktion.

Glasfaserkabel ermöglichen höhere Internetgeschwindigkeiten. Bild: Carlo Reguzzi / KEYSTONE

Die Stadt Gossau kann 15,8 Millionen Franken für den Glasfaserausbau aufwenden. Dies hat das Stimmvolk im September 2013 beschlossen. Die letzte Ausbauetappe erfolgt dieses Jahr. Die SVP-Fraktion hat dazu im Januar eine Interpellation eingereicht. Jetzt liegt die Antwort des Stadtrats vor.

In der Einfachen Anfrage werfen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dem Stadtrat vor, er habe beim Ausbau die Abstimmungsvorlage nicht eingehalten. Demnach könnten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer in Aussengebieten noch immer nicht von der Infrastruktur profitieren.

Der Stadtrat antwortet darauf, dass eine 96-prozentige Erschliessung angestrebt werde; Aussengebiete seien in der Abstimmungsvorlage nicht Teil des definierten Versorgungsgebietes gewesen. Diese restlichen vier Prozent der Nutzungseinheiten könnten ebenfalls und zu einem späteren Zeitpunkt erschlossen werden – allerdings wird eine Kostenbeteiligung der interessierten Grundeigentümer verlangt. Die Begründung ist, dass die Kosten für einen Glasfaseranschluss im Aussengebiet nicht wieder erwirtschaftet werden können – auch nicht mit einer Quersubventionierung. Für die Erschliessung der Aussengebiete sind zwei Millionen Franken veranschlagt.

Geringe Gefahr für Zweiklassengesellschaft

Auf die Frage, warum bei einigen Infrastrukturprojekten nur Leerrohre verlegt wurden, antwortet der Stadtrat, das sei gängige Praxis. So könnten später bei Bedarf Kabel eingezogen werden, ohne dass nochmals Grabarbeiten nötig würden. Die SVP-Fraktion moniert weiter, dass in Aussengebieten städtische Infrastrukturanlagen wie Trafostationen mit Glasfaser erschlossen wurden. Man hätte doch im gleichen Zug das ganze Gebiet bedienen können. Hier argumentiert der Stadtrat mit der Betriebssicherheit und Cyber Security. So betreiben die Stadtwerke für die Steuer und Überwachung ihrer Infrastruktur ein getrenntes Netz.

Zuletzt fragt die SVP, wie der Stadtrat die Entstehung einer digitalen Zweiklassengesellschaft rechtfertige. Diese Gefahr habe sich in den vergangenen neun Jahren «deutlich verringert», schreibt der Stadtrat. So hätten sich etwa die Unterschiede der Bandbreiten zwischen Mobilfunk- und Glasfasernetzen «massiv verringert». Mit 5G seien theoretisch 10 Gigabit pro Sekunde möglich. Der Stadtrat führt zudem die Motion im eidgenössischen Parlament an, die eine Mindestbandbreite in der Grundver­sorgung von 80 Megabit pro Sekunde fordert. (sk/dh)