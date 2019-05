Internationaler Museumstag in St.Gallen: Clowns, Führungen und kleine Detektive

Die neun grössten Museen der Stadt wollen in Zukunft vermehrt gemeinsam auftreten. Sie präsentieren sich unter dem Titel «Museumsstadt St.Gallen». Einerseits in gedruckter Form auf einem Flyer, anderseits auf Facebook und Instagram. «Als Museumsstadt St.Gallen ist man stärker präsent als ein einzelnes Haus», heisst es in einer Medienmitteilung. Einen eigenen Museumsverband wolle man aber nicht bilden. Handlungsbedarf sehe man vor allem im Bereich des Tourismus.

Ab Sonntag ist in den beteiligten neun Museen ein Flyer in deutscher und englischer Sprache erhältlich. Er richtet sich vor allem an Touristen, mit besonderem Augenmerk auf Individualtouristen. Auf dem Flyer werden die Museen kurz vorgestellt: Der Botanische Garten, das Historische und Völkerkundemuseum, die Kunsthalle, das Kunstmuseum, das Museum im Lagerhaus, das Naturmuseum, das Sitterwerk, der Stiftsbezirk sowie das Textilmuseum.