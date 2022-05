Interaktive Karte Europa oder doch Asien – woher stammen die meisten Eingebürgerten in Ihrer Gemeinde? In mehr als zwei Drittel aller Ostschweizer Gemeinden stammen die meisten Eingebürgerten der vergangenen zehn Jahre aus EU-Ländern. Das zeigt eine Datenanalyse.

Über 27'000 Menschen sind in den vergangenen zehn Jahren in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden eingebürgert worden. Daten des Bundesamts für Statistik zeigen, woher diese Menschen ursprünglich stammen.

Klicken Sie auf die gewünschte Gemeinde und erfahren Sie wie viele Menschen in der Gemeinde eingebürgert wurden und woher diese ursprünglich stammen.

Europa dominiert

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die meisten Eingebürgerten in der Ostschweiz ursprünglich aus Europa stammen. So kommen beinahe gleich viele Menschen aus EU-Ländern (11'918 Einbürgerungen) und europäischen nicht-EU-Ländern (11'496). Mit deutlichem Abstand die drittgrösste Gruppe bilden Personen aus Asien (2167). Hier finden Sie die komplette Auflistung:

EU-Länder: 11'918 Europäische nicht-EU-Staaten: 11'496 Asien: 2167 Süd- und Zentralamerika, Karibik: 810 Afrika: 631 Nordamerika: 142 EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein und Norwegen): 66 Ozeanien: 39 Staatenlos: 2

Dreimal Asien an der Spitze

Im Kanton St.Gallen stammen die meisten Eingebürgerten, über 8000, aus europäischen Nicht-EU-Staaten, gefolgt von Staatsangehörigen aus EU-Ländern (rund 6600). In den anderen Ostschweizer Kantonen ist die Reihenfolge umgekehrt: Die grösste Gruppe stammt aus EU-Ländern, die zweitgrösste aus Nicht-EU-Staaten.

Auf Gemeindeebene dominieren - zwangsläufig - ebenfalls die Gruppen von Menschen aus EU-Ländern und europäischen Nicht-EU-Staaten. Allerdings gibt es drei Ausnahmen: In Grub in Appenzell Ausserrhoden sowie in Benken und Pfäfers im Kanton St.Gallen stellen Asiatinnen und Asiaten die grösste Einbürgerungsgruppe.

Region Anzahl Einbürgerungen Europäische nicht-EU-Staaten 8090 EU-Länder 6637 Asien 1563 Süd- und Zentralamerika, Karibik 519 Afrika 451 Nordamerika 90 EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein & Norwegen) 52 Ozeanien 22 Staatenlos 2

Region Anzahl Einbürgerungen EU-Länder 4417 Europäische nicht-EU-Staaten 2978 Asien 534 Süd- und Zentralamerika, Karibik 249 Afrika 151 Nordamerika 36 Ozeanien 13 EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein & Norwegen) 11 Staatenlos 0

Region Anzahl Einbürgerungen EU-Länder 748 Europäische nicht-EU-Staaten 331 Asien 66 Süd- und Zentralamerika, Karibik 35 Afrika 25 Nordamerika 15 Ozeanien 4 EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein & Norwegen) 1 Staatenlos 0