Initiative «Wir gehen davon aus, dass die Initiative definitiv zustande kommt»: IG Boppiwiese hat rund 1700 Unterschriften gesammelt und der St.Galler Stadtkanzlei übergeben Die IG Boppiwiese hat die nötigen 1000 Unterschriften in kurzer Zeit zusammengebracht.

Die IG Boppiwiese gibt die gesammelten Unterschriften im Rathaus ab. Bild: Nina Zulian

Mit ihren bunten Fähnchen und dem dekorierten Leiterwagen sind die Mitglieder der IG Boppiwiese am Donnerstagvormittag gut vor dem Rathaus zu erkennen. Die Stimmung ist zuversichtlich, denn es ist der IG gelungen, in gut drei Monaten 1731 Unterschriften für die von ihr lancierte Initiative zur Umzonung der Wiese beim Schulhaus Boppartshof zu sammeln. «Wir gehen davon aus, dass die Initiative definitiv zustande kommt», sagt Susanne Gmünder, die sich in der IG engagiert.

Bereits 2021 regte sich erster Widerstand gegen den Standort. Die von der Stadt St.Gallen geplante Kindertagesbetreuung würde die Fläche der Wiese verkleinern. Allen Beteiligten ist klar: Die Tagesbetreuung im Boppartshof muss ausgebaut werden. Nur über den Ort ist man sich uneinig. «Alternative Standorte wurden von der Stadt nie in Betracht gezogen», sagt Donat Kuratli, der ebenfalls Mitglied der IG Boppiwiese ist.

Wie es weitergeht, ist noch unklar

Man hätte sich früher auf Diskussionen über den Standort der Tagesbetreuung einlassen sollen, sagt Kuratli. Deswegen sei die Initiative zur Umzonung der Boppiwiese in eine Grünzone A (Sport-, Park- und Erholungsanlagen), um sie vor Überbauten zu schützen, im Dezember 2022 überhaupt eingereicht worden. Nachdem die Initiative im April 2023 rechtsgültig wurde, fing die IG Boppiwiese an, die 1000 nötigen Unterschriften zu sammeln.

Wie es jetzt, nach der Abgabe der gesammelten Unterschriften, weitergeht, ist noch unklar. Bis die Initiative definitiv zustande kommt, müssen zunächst die Unterschriften geprüft und mindestens 1000 davon für gültig erklärt werden. Danach wird sich zeigen, ob die Stadt alternative Standorte für die Tagesbetreuung in Betracht zieht, die Initiative vor das Parlament oder im Fall einer Ablehnung auch vor das Stimmvolk kommt.