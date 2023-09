Information Ortsplanung, Jubiläumsjahr, Altersbetreuung: Diese Themen beschäftigten am Gossauer Stadtapéro Die Stadt Gossau hat am Samstag zum Stadtapéro eingeladen und über verschiedene Themen informiert. Die rund 150 Anwesenden erfuhren unter anderem, wo die Ortsplanungsrevision steht. Auch das geplante Alterszentrum wurde angesprochen.

Rund 150 Personen besuchten den Gossauer Stadtapéro am Samstag. Bild: Perrine Woodtli

Er sei erfreut und dankbar, dass trotz des schönen Wetters so viele Gäste gekommen seien, sagte Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella am Samstagmorgen im Fürstenlandsaal. Die Stadt hatte zum Stadtapéro eingeladen. Rund 150 Personen waren erschienen.

Zu Beginn wurde es gleich technisch. Wolfgang Giella und Christof Huber, Leiter Stadtentwicklung, informierten über die Ortsplanungsrevision. Diese regelt unter anderem, wie sich eine Gemeinde künftig entwickeln soll und wo unter welchen Bedingungen gebaut werden darf.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Ralph Ribi

Die Revision beschäftigt die Stadt seit 2017, bis 2027 müssen sie alle Gemeinden im Kanton abgeschlossen haben. «Bereits jetzt ist absehbar, dass nur wenige das schaffen werden», sagte Giella. Gossau aber sei auf Kurs.

Huber erklärte, was die Stadt bisher alles unternommen habe und ging unter anderem auf das Stadtentwicklungskonzept, das Raumkonzept sowie das Gesamtverkehrskonzept und die Rahmennutzungsplanung ein.

Der kommunale Richtplan liegt aktuell dem Stadtparlament zur Beratung vor. Sobald dieses den Plan verabschiedet habe, beuge sich der Kanton darüber. Weiter erarbeitet werden müssen unter anderem die Schutzverordnung, der Zonenplan und das Baureglement.

Ortsplanungsrevision habe ein Verfallsdatum

Wie komplex, zeitintensiv und herausforderend die Ortsplanungsrevision ist, wurde in Hubers kurzem Vortrag einmal mehr deutlich. Aber die Aufgabe sei auch spannend, sagte Giella. Dennoch bereite ihm eines Sorgen:

«Wenn die Ortsplanungsrevision dereinst rechtsgültig ist, wird sie teilweise bereits veraltet sein. Sie hat ein Verfallsdatum.»

Er ergänzte: «Mir ist die Notwendigkeit dieser Revision durchaus bewusst. Jedoch kann es nicht sein, dass der zukünftige Stadtrat zehn Jahre nach der abgeschlossenen Revision das Projekt erneut aufgleisen muss.» Das Ganze müsse vereinfacht werden. Die Revision sei schliesslich nicht nur zeitintensiv, sondern auch kostspielig. Dieses Problem betreffe die ganze Schweiz.

Als Huber abschliessend fragte, ob es noch Verständnisfragen gebe, lachten einige Anwesenden. Die vielen Fragezeichen standen ihnen ins Gesicht geschrieben, eine Frage stellt trotzdem niemand. Viele wirken etwas erschlagen.

Aktuelles Heimangebot ist zu knapp

Anschliessend wurde es lockerer. Projektleiter Beat Müller ging das Programm für das Jubiläumsjahr 2024 durch. Dann jährt sich die erste urkundliche Erwähnung von Gossau zum 1200. Mal. Die Stadt feiert dies für 1,2 Millionen Franken mit einem Festwochenende sowie zahlreichen Projekten während des Jahres.

So gibt es beispielsweise Stadtführungen, Grenzwanderungen sowie ein Jubiläumsbier, eine Jubiläumswurst und ein Jubiläumsbrot. Zudem werden historische Gebäude auf Wikipedia erfasst und die Schweizer Meisterschaft im Heissluftballonfahren findet statt. «Es soll ein Fest für alle sein», fasste Müller zusammen.

Helen Alder informierte daraufhin über die Bedarfsplanung der Altersbetreuung in Gossau. Die Stadträtin erklärte, dass der Kanton festlege, welche Heime in welcher Gemeinde wie viele stationären Plätze anbieten müssen. Die Gemeinde sei für die Umsetzung verantwortlich. In Gossau bieten die vier Alters- und Pflegeheime heute 290 Plätze an. «Wir haben aktuell ein zu knappes Angebot», sagte Alder.

«Viele Leute, die einen Heimplatz suchen, müssen derzeit vertröstet werden.»

Am Stadtapéro ging es auch um die künftige Altersbetreuung in Gossau. Michel Canonica

Abhilfe schaffen solle unter anderem das seit Jahren blockierte Alterszentrum der Sana Fürstenland AG. Aber auch ambulante Angebote wie die Spitex müssten stark ausgebaut werden. Denn die demografische Entwicklung erfordere neue Modelle und bringe Herausforderungen mit sich, sagte Alder. 2021 lebten 971 Menschen, die über 80 Jahre alt sind, in Gossau. 2045 sollen es 2073 sein. Hinzu komme die grosse Herausforderung Fachkräftemangel.

Auch Alterszentrum gab – wieder einmal – zu reden

Zum Schluss konnten sich noch die Anwesenden zu Wort melden. Ein Mann sprach das geplante Alterszentrum an. So viele Jahren seien seit den ersten Planungen verstrichen, so viele Fehler seien seitens Stadt und Kanton gemacht worden, so viel Geld sei verschleudert worden. Er glaube nicht, dass 2030 irgendetwas von diesem Bau zu sehen sei.

Helen Alder Frey, Gossauer Stadträtin. Benjamin Manser

«Schade, sind Sie so pessimistisch», entgegnete Helen Alder. Die kürzliche Mitteilung des Kantons sei ein positives Zeichen. Das kantonale Baudepartement hat Ende August verschiedene Pläne für das neue Alterszentrum auf dem Areal des Andreaszentrums genehmigt.

Sie könne ihm nicht garantieren, dass es in den Projektunterlagen nicht irgendwo noch «ein Fehlerli» gebe. «Aber ich kann Ihnen sagen, dass man es nicht hätte besser machen können. Alle Verantwortlichen haben ernsthaft und bemüht daran gearbeitet.»

Auch Wolfgang Giella zeigte sich zuversichtlich. Er stimmte dem Mann zu, dass Planungsfehler passiert sind. «Aber auch mit diesen Fehlern wären wir heute am Bauen.» Dass dem nicht so sei, liege an den Einsprachen. Die Stadt habe viele Gespräche mit Alex K. Fürer geführt. «Ich habe ihm gesagt, dass der Bau kommt. Egal, wie oft er noch einsprechen wird.» Davon sei er weiterhin überzeugt. Es sei nur unklar, wann genau. Er gehe davon aus, dass erneut Rekurse eingehen werden.