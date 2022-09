Information Alter, Jugend und Energie: Diese Themen beschäftigten am Gossauer Stadtapéro Die Stadt Gossau hat am Stadtapéro vom Samstag über die neue Altersstrategie und die Jugendarbeit informiert. Sie ging zudem auf die Sicherheit der Energieversorgung ein. Laut dem Geschäftsführer der Stadtwerke gibt es Grund zur Besorgnis, aber nicht zur Panik.

Rund 170 Gossauerinnen und Gossauer nahmen am Stadtapéro im Gymnasium Friedberg teil. Bild: Perrine Woodtli

Er sei überwältigt vom Andrang, sagte Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella, als er am Samstagvormittag seinen Blick durch die Mensa des Gymnasiums Friedberg schweifen liess. Die Stadt hatte erneut zu einem Stadtapéro eingeladen. Rund 170 Gossauerinnen und Gossauer kamen.

Die Stadt informierte über drei Themen. Das aktuellste betraf die Energieversorgung. Aufgrund der drohenden Strom- und Gasmangellage hat der Bundesrat eine Energiesparkampagne lanciert. Diese vermittelt konkrete Sparempfehlungen für Privathaushalte und Unternehmen.

Patrik Schönenberger, Geschäftsführer Stadtwerke Gossau. Bild: PD

Bevor Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Stadtwerke, das Wort ergreifen konnte, schlug eine Anwesende vor, das Licht im Saal zu löschen – was dann auch geschah. Schönenberger stellte zu Beginn klar, dass der drohende Energiemangel kein schweizerisches, sondern ein europäisches Problem sei, und betonte, dass man nach wie vor nicht wisse, wie die Situation im Winter aussehen werde:

«Heute haben wir noch genügend Strom, aber wir müssen das Ganze ernst nehmen.»

Duschtipps vom Stadtpräsidenten

Schönenberger ging unter anderem auf die möglichen Szenarien ein. Je nachdem könne es sein, dass das freiwillige Sparen nicht ausreichen werde und Einschränkungen folgen. «Es ist aber wohl jedem bewusst, dass nicht überall kontrolliert werden kann, ob beispielsweise ein Schaufenster verbotenerweise beleuchtet wird. Dazu fehlen die Ressourcen. Auch in Gossau.» Das Mitmachen sei absolut essenziell.

Er zählte einige der – inzwischen bekannten – Spartipps auf und fasste die Situation schliesslich wie folgt zusammen:

«Es gibt Grund zur Besorgnis, aber nicht zur Panik.»

Giella liess es sich dann nicht nehmen, Duschtipps zu geben. Es gebe Duschköpfe, mit denen man bis zu 30 Prozent weniger Wasser verbrauche. «Ich habe schon gemerkt, dass wir zu Hause damit sparen.»

Eine Lobby für die Senioren

Ebenfalls thematisiert am Stadtapéro wurde die neue Altersstrategie 2022 bis 2035. Stadträtin Helen Alder Frey und Barbara Züst, Leiterin Fachstelle Alter und Gesundheit, stellten diese im Detail vor. Die Strategie umfasst 41 Massnahmen, mit denen die Lebensqualität der älteren Einwohnerinnen und Einwohner verbessert werden soll. Eine dieser Massnahmen ist die Mitwirkung der Seniorinnen und Senioren. Diese sollen ein Sprachrohr erhalten. Dazu wird eine Kerngruppe gebildet. Diese vertritt die Anliegen der älteren Bevölkerung und wirkt bei der Umsetzung der Strategie mit.

Barbara Züst, Leiterin Fachstelle Alter und Gesundheit. Bild: Ralph Ribi

Erfreulicherweise hätten sich zwei erste Freiwillige für die Kerngruppe gemeldet, sagte Züst: der Kommunikationsfachmann und langjährige Journalist Herbert Bosshart sowie die ehemalige Gossauer Stadträtin Madeleine Stuker.

Aus ihrer Sicht sei heute vieles auf die Familie, die Jugend und den Sport fokussiert, sagte Stuker. «Es wäre schön, wenn die Seniorinnen und Senioren den gleichen Stellenwert erhalten.» In Gossau gebe es fast 4000 Menschen, die über 66 Jahre alt seien, so Bosshart. «Das sind 20 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in Gossau.» Die Seniorinnen und Senioren seien somit auch eine wichtige Wählerschicht:

«Es ist also angezeigt, dass sich die Politik auch um sie kümmert und es eine Art Lobby für sie gibt.»

In der Jugendarbeit gibt's keine Tabuthemen

Eine ganz andere Klientel betreut Martin Eberle. Er leitet die Jugendarbeit in Gossau. Normalerweise arbeite er nicht so früh am Samstagmorgen, sagte er. «Da schläft meine Zielgruppe noch.» Es seien eher weniger Jugendliche am Stadtapéro zu sehen, bemerkte Eberle:

«Das erkenne ich nicht an den grauen Haaren, sondern an der Tatsache, das niemand aufs Handy schaut.»

Er stellte die Arbeit der Jugendarbeit vor und ging auf die verschiedenen Angebote wie den Jugendtreff Kubus, den Skatepark, die mobile Jugendarbeit sowie das Alkoholpräventionsprogramm ein. Neu teste man zudem einen Girls-only-Abend im Jugendtreff. «Wir wollen die Jugendlichen auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleiten und unterstützen», fasste Eberle die Arbeit seines Teams zusammen. «Bei uns gibt es keine Tabuthemen, wir reden über Sex und Drogen. Das ist wichtig. Wir haben ein offenes Ohr für alles und alle.»

Stadt will Flickenteppich verhindern

Zum Schluss gab's eine Fragerunde. Die meisten Fragen drehten sich um die Energieversorgung. Ein Mann wollte wissen, was die Stadt bezüglich Stromsparen unternehme. Andere Gemeinden hätten beispielsweise bereits das Beleuchten von Reklamen an Firmengebäuden verboten. Man befinde sich im Austausch mit anderen Gemeinden, entgegnete Stadtpräsident Giella. Es werde derzeit zudem geprüft, wo die Stadt überall sparen könne.

Wolfgang Giella, Gossauer Stadtpräsident. Bild: Ralph Ribi

«Wir wollen aber nicht vorpreschen, sondern einen Flickenteppich verhindern.»

Es sei nicht sinnvoll, wenn Gossau beispielsweise die Weihnachtsbeleuchtung verbiete, in Flawil aber eine hänge. Diese Antwort schien nicht alle zufriedenzustellen. «Man muss jetzt doch einfach handeln, statt wieder lange herumzureden», sagte eine Frau zu ihrem Sitznachbar.