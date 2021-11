Infoanlass «Das scheint alles etwas planlos»: An der Bürgerinformation in Wittenbach gibt's Kritik für den Gemeinderat Der Wittenbacher Gemeinderat hat am Montagabend über verschiedene Themen informiert. Unter anderem ging es um die Grünaustrasse und das Budget 2022. Letzteres bereitete einigen Anwesenden Sorge. Sie äusserten ihre Zweifel bezüglich der Finanzstrategie des Gemeinderats.

Die Grünaustrasse in Wittenbach soll für 2,1 Millionen Franken saniert und in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden. Lisa Jenny (10. Dezember 2019)

Ende Monat treffen sich die Wittenbacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wieder zur traditionellen Bürgerversammlung - zumindest ein kleiner Teil. An der letzten Versammlung erschienen lediglich 1,6 Prozent aller Stimmberechtigten.

Wie üblich lud der Gemeinderat einige Wochen zuvor zur Bürgerinformation ein. An dieser informiert er jeweils über die Themen, die auch an der Bürgerversammlung auf der Traktandenliste stehen. An der Information vom Montagabend nahmen rund 60 Personen teil.

Finanz- und Liegenschaftstrategie in Bearbeitung

Gemeindepräsident Oliver Gröble ging zu Beginn auf das Budget 2022 ein. Dieses weist bei einem Gesamtaufwand von 53,2 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von 48,5 Millionen Franken ein Defizit von 4,7 Millionen Franken aus. Das Eigenkapital liegt bei 18,9 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 133 Prozent. Das Ergebnis ist laut Gröble «nicht gut, aber verkraftbar».

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Michel Canonica

Weiter ging er am Montag auf die Finanzstrategie ein, die von der Finanzkommission erarbeitet wird. Diese beinhalte mehrere Massnahmen. Man wolle künftig unter anderem positive wie negative Entwicklungen frühzeitig erkennen, um rechtzeitig handeln zu können. Zudem wolle die Gemeinde eine aktive Bodenpolitik forcieren. Dazu werde aktuell eine Liegenschaftsstrategie erarbeitet.

Bauarbeiten für die Grünaustrasse sollen im Frühjahr 2022 starten

Auch die Grünausstrasse war am Montag Thema. Diese soll für 2,1 Millionen Franken saniert und in eine Tempo-30-Zone umgestaltet werden. Die Grünaustrasse ist gemäss der Gemeinde längst sanierungsfällig. Von sämtlichen Gemeindestrassen weise diese den schlechtesten Zustand aus. Für die Tempo-30-Zone sind bauliche Massnahmen nötig. Die verkehrsberuhigenden Elemente sollen bepflanzt und begrünt werden, sagte Gemeinderat Urs Schnelli.

Urs Schnelli, Gemeinderat Wittenbach. PD

Der Wunsch nach einer Tempo-30-Zone werde seit Jahren von Teilen der Bevölkerung geäussert. Diese erhöhe unter anderem die Sicherheit und steigere die Wohnqualität, so Schnelli.

Gutachten und Antrag kommen an der Bürgerversammlung vom 29. November vor die Stimmbürgerschaft. Wird beides angenommen, will der Gemeinderat im Dezember mit dem Bewilligungsverfahren und den Ausschreibungen beginnen. Ziel ist es, dass die Arbeiten im Frühjahr 2022 beginnen können, sodass die Grünaustrasse – oder zumindest ein Teil – im Juni 2023 fertig ist. Dann findet das Kantonale Schwingfest in Wittenbach statt. Schnelli:

«Und es wäre doch schön, wenn wir uns dann in einem guten Licht präsentieren können.»

Visionen für Wittenbach müssen erst noch konkretisiert werden

Informationen gab's auch zum Gemeindeentwicklungskonzept, welches die Gemeinde bereits im September vorgestellt hat. Das Konzept dient als Grundlage für die Ortsplanungsrevision und zeigt auf, wie sich Wittenbach in den kommenden 20 Jahren räumlich entwickeln soll. In einem Video, das am Montag gezeigt wurde, fliegt eine Kamera über die Gemeinde und zeigt, wie sich einzelne Quartiere baulich verändern könnten. Angedacht ist auch ein Fussweg, der alle Ortsteile verbinden soll. Das seien aber alles erst Visionen, die konkretisiert werden müssten, betonte Gröble.

Nach den Vorträgen hatten die Anwesenden Zeit, sich an Themenständen weiter über die Projekte zu informieren und Fragen zu stellen. An manchen Orten entstanden angeregte Diskussionen, einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gönnten sich derweil Wein und Nüssli und plauderten über dieses und jenes.

Wittenbach soll sich in den nächsten 20 Jahren baulich verändern. Michel Canonica

Zweifel an der Finanzstrategie

Anschliessend konnten die Anwesenden Fragen stellen. Es gab aber auch Kritik und Anmerkungen. Ein Bürger zeigte sich besorgt wegen der Gemeindefinanzen und den anstehenden Defiziten zwischen jeweils 3 und 4,5 Millionen Franken in den nächsten vier Jahren. Er frage sich, ob das Ziel des Gemeinderats sei, das Eigenkapital auf Null zu bringen, oder ob es andere Massnahmen gebe, um diese Defizite aufzufangen. Davon habe er bislang nämlich noch nichts mitbekommen.

«Einfach auf Null planen? In der Wirtschaft würde man den Verantwortlichen entlassen.»

Gröble wiederholte seine Ausführungen vom Beginn, dass der Gemeinderat künftig präzisier budgetieren wolle und analysieren werde, wo man Kosten und Erträge optimieren könne und dass er mehr Erträge aus der aktiven Bodenpolitik einfahren wolle. Der Gemeinderat wolle das Land nicht verkaufen, sondern dieses im Baurecht abgeben. Man sei bezüglich Liegenschaftsstrategie aber noch nicht so weit, sagte Gröble.

Mit dieser Antwort war der Mann nicht ganz zufrieden. «Das scheint alles etwas planlos und mir fehlt da noch Fleisch am Knochen. Ich habe arge Zweifel.»

Einige Bürger sorgen sich um die Gemeindefinanzen in Wittenbach. Urs Bucher

Strategien und Konzepte seien gut und recht, sagte ein anderer Bürger. «Im Moment fährt der Zug aber leider wieder ohne Wittenbach ab.» In den Gemeinden Uzwil, Flawil, Altstätten – die man gut mit Wittenbach vergleichen könne – werde 2022 der Steuerfuss gesenkt. In diesen Gemeinden seien die Hausaufgaben gemacht worden, sagte der Bürger und wollte von Gröble wissen, wann er seine mache:

«Wie viel Zeit brauchen Sie noch?»

Gröble entgegnete, dass sich der Gemeinderat im Rahmen der Liegenschaftsstrategie natürlich Gedanken darüber mache, wie man das Steuersubstrat erhöhen könne. «Das sind Dinge, die nun aufgegleist werden müssen. Das passiert nicht von heute auf morgen.» Er erwähnte ein weiteres Mal die Finanzstrategie und betonte, dass auch diese Zeit benötige. «Ich wäre froh, wenn Sie uns diese lassen.»

Eine Frau merkte an, sie habe nicht das Gefühl, dass die Gemeinde sorgfältig mit den Finanzen umgehe. «Ich hoffe einfach, dass mehr Wünschenswertes von Notwendigem getrennt wird.»

Den alten Kern nicht vergessen

Einem anderen Bürger bereitet die Entwicklung Wittenbachs Sorge. Im Gemeindeentwicklungskonzept werde ständig davon gesprochen, was man alles neu machen werde. Aber was sei denn mit dem alten Kern, der Tradition und Kultur habe. Beispielsweise der Ulrichsberg. Von diesem werde kaum gesprochen. «Ich hoffe, das man das Alte nicht vergisst.»

Nach knapp zwei Stunden endete der Abend schliesslich. Das nächste Mal treffen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 29. November in der Aula des OZ Grünau. Dann aber mit Stimmzettel.