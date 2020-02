Infernoball Rorschacherberg: Guggenmusik und der Tanz der Toten Zebras, Marshmallows und Quallen: Es gibt nichts, was es nicht gibt am Infernoball. Rund tausend Besucher zählte die grösste Fasnachtsparty der Region am Samstag.

Wenn sich Harry Potter, Fred Feuerstein und ein paar Flamingos in einem Raum versammeln und zur Star-Wars-Musik tanzen, dann kann das nur eines bedeuten: Es ist Fasnacht – genauer gesagt, Infernoball. Dieses Jahr fand die Fasnachtsparty, die jeweils von der Guggenmusik Räblüüs Rorschacherberg organisiert wird, unter dem Motto «Cueva de huesos» statt, was so viel bedeutet wie «Knochenhöhle».

Diebe, Quallen, Zebras

Wer am Samstag um etwa 21.30 Uhr Richtung Rorschacherberg fuhr, begegnete Dieben, Quallen und einem wilden Zebra. Vor der Mehrzweckhalle versammelten sich alle und der Abend wurde schon dort musikalisch umrahmt – durch eine spontane Gesangseinlage einer Mariachi-Band.

Noch mehr mexikanisches Temperament gab es drinnen: Einige Besucher hatten sich nämlich entsprechend dem mexikanischen Tag der Toten verkleidet und tanzten unter der Totenkopf-Deko. Der Tag der Toten ist derzeit auch das Motto der Guggenmusik Räblüüs. «Wir haben das Infernoball-Motto ein wenig an unser Motto in der Guggenmusik angelehnt», sagt Infernoball-OK-Präsident Danick Brühlmann.

Ausverkaufte Halle

«Hokuspokus, simsalabim!», ruft eine Zauberin und rührt mit einer Kelle im Bier eines Kollegen. «Wenn du das jetzt trinkst, wachst du morgen als Frosch auf.» Langweilig wird es einem als Besucher am Infernoball nicht, die Kostüme sorgen für mehr als genug Gesprächsstoff – vor allem in der Warteschlange vor den Toiletten – und auch die Darbietungen der verschiedenen Guggenmusik-Formationen sind alles andere als ermüdend. Zu schüchtern zum Tanzen ist kaum jemand, vor der Bühne versammeln sich Polizistinnen, Zwerge und Putzmannen.

Rund tausend Leute feierten

Wie schon in den vergangenen vier Jahren war auch dei 17. Ausgabe des Infernoballs ausverkauft. Etwa um 22 Uhr seien die letzten der rund 1000 Tickets verkauft worden, sagt Danick Brühlmann. Die meisten Besucher kommen aus der Region Rorschach. Man kennt sich.

Es gibt aber auch Ausnahmen: «Ich komme aus Brunnen im Kanton Schwyz», sagt eine Eskimofrau. Was macht denn eine Schwyzerin in Rorschacherberg, wo doch die Innerschweizer für ihre eigenen Rambazamba-Fasnachtsparties bekannt sind? «Mein Freund, der Top-Gun-Pilot hier, ist Goldacher. Wir kommen regelmässig hierher.» Und weiter geht’s, die Eskimofrau lässt sich kaum vom Tanzen abhalten.

«Die Fantasien als Frau ausleben»

Ein Marshmallow für zwischendurch gab es direkt vor der Bühne, drei Frauen verkleideten sich entsprechend und verteilten die Schaumzuckerware. Ein weiterer Trend am diesjährigen Infernoball war das Kostüm der beliebten Serie «Haus des Geldes». Ebenfalls häufig zu sehen waren als Frauen verkleidete Männer. Was ist der Reiz daran? «So kann man auch mal seine Fantasien als Frau ausleben», sagt ein Kerl in einem weiblichen Lifeguard-Kostüm. Und natürlich waren auch die Klassiker zu sehen, wie zum Beispiel Batmans Joker mit seiner Freundin Harley Quinn.

Dieb wird «verhaftet»

Um etwa 2 Uhr in der Nacht wurde die Stimmung teilweise etwas angespannter. Im Vorzelt zerrten vier Sicherheitsleute einen als Dieb verkleideten Besucher hinaus – eine Szene, die man auf den ersten Blick nicht ernst nehmen konnte. Im Grossen und Ganzen habe es aber keine grossen Zwischenfälle gegeben, sagt Danick Brühlmann. «Wir sind sehr zufrieden mit den Sicherheitsleuten und der Sanität.» In der Halle konnte also trotz Dieb-Verhaftung friedlich weitergefeiert werden: Die Eskimofrau tanzte, die Mariachi-Bandmitglieder sangen und das wilde Zebra flitzte durch die Halle.