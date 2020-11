In Tübach sind sieben neue Ordensschwestern ins Kloster St.Scholastika eingezogen

Neues Leben im St.Scholastika: Schwestern der katholischen Gemeinschaft Familie Mariens übernehmen das Kloster in Tübach

Die letzten Kapuzinerinnen des Klosters St.Scholastika in Tübach sind im April des vergangenen Jahres in das Kloster Notkersegg in St.Gallen gezogen. Seither steht das 1617 gegründete Kloster am Bodensee leer. Künftig werden Schwestern der Familie Mariens dem ursprünglichen Zweck der Anlage entsprechend im Kloster leben und arbeiten.