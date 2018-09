In St.Gallen verunfallen am Dienstag fast zeitgleich zwei Motorradfahrer In Bruggen und im Stadtzentrum sind am Dienstagmorgen zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Der eine wurde um 6.20 Uhr von einem Autolenker angefahren, der den Vortritt missachtet hatte. Der zweite fuhr um 6.55 Uhr von hinten auf ein abrupt bremsendes Auto auf.

Töff und Auto nach dem Zusammenstoss vom Dienstagmorgen auf der Verzweigung der Zürcher- und der Fürstenlandstrasse in St.Gallen-Bruggen. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 18. September 2018)

Zum ersten Unfall kam es gemäss Mitteilung der Stadtpolizei vom Mittwoch am Dienstagmorgen mitten in Bruggen. Verursacht wurde der Zwischenfall von einem 35-jährigen Autofahrer, der von der Fürstenlandstrasse in Richtung Stocken auf die Zürcher Strasse einbog.

Die Kollision zwischen Töff und Auto erfolgte mit grosser Wucht. Die Schäden an der Frontpartie des Autos zeugen davon. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 18. September 2018)

Dabei übersah er allerdings einen auf der Hauptverkehrsachse von links kommenden, vortrittsberechtigten Motorradfahrer. Dadurch kam es zu einem seitlich-frontalen Zusammenstoss. Der 56-jährige Zweiradfahrer stürzte und zog sich unbestimmte, eher leichte Verletzungen zu. Der Töff und das Auto wurden mässig beschädigt, mussten gemäss Polizeimeldung aber beide abgeschleppt werden.

Von hinten aufgefahren

Bereits eine halbe Stunde später kam es am Dienstag zu einem zweiten Unfall mit Beteiligung eines Motorrads, diesmal im Stadtzentrum. Um 6.55 Uhr waren ein Auto und ein Töff hintereinander auf der Gartenstrasse in Richtung Oberer Graben unterwegs. Beim Fussgängerstreifen auf Höhe des «Roten Platzes» überquerte unvermittelt ein Fussgänger die Strasse.

Die Unfallstelle vor dem Fussgängerstreifen auf der Gartenstrasse. Auslöser für den Zwischenfall war ein Fussgänger, der unvermittelt über die Strasse wollte. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 18. September 2018)

Der vorausfahrende, 36-jährige Autolenker musste gemäss Mitteilung der Stadtpolizei deswegen stark abbremsen. Der Töfffahrer bemerkte dies zu spät und krachte trotz Vollbremsung ins Heck des gestoppten Autos. Dadurch stürzte der 55-jährige Zweiradfahrer, wobei er sich unbestimmte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand gemäss Stadtpolizei Schaden von mehreren Tausend Franken. (stapo/vre)