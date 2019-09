In Rorschachs Feldmühle entwickelt sich ein Spiel mit der Zeit Performer Micha Stuhlmann und René Schmalz kehren in die Feldmühle zurück – mit ihrem ganz eigenen Stück. Ines Biedenkapp

Bei dem Stück kommen unterschiedle Requisiten zum Einsatz. (Bild: Ines Biedenkapp)

«Wollen wir anfangen?», fragt Micha Stuhlmann ihren Performancepartner René Schmalz. «Mit welcher Sequenz?», fragt er zurück. «Wie wäre es mit den T-Shirts und den Kissen?», entgegnet sie. René Schmalz nickt. Die Scene wird umgebaut. Anstelle von sieben grossen, Kissen, werden zwei weisse T-Shirts auf die grosse, graue Tanzmatte gelegt. Sie sind an den Seiten zusammen genäht.

Die beiden Künstler knien sich vor die T-Shirts, der Blick zur Decke gerichtet. Langsam beugen sich die beiden zu den T-Shirts hinunter. Sachte heben sie mit dem Kopf die Enden der Kleidungsstücke an und schlüpfen langsam hinein. Dann stehen sie langsam auf. Dabei geben sich die beiden immer wieder Rückmeldung. «Du musst das T-Shirt ganz über den Kopf ziehen.» «Warte, du bist zu schnell.» Ansonsten ist es im blauen Saal der Feldmühle still.

Die Stücke bleiben ursprünglich

Auch von aussen dringen keine Geräusche herein. Die beiden üben derzeit für ihre Tanzperformance «Deine Herzspur in meinem Gesicht». Dies soll am morgigen Tag um 20.30 Uhr uraufgeführt werden. Das Thema des Stücks: Erinnerungen. «Das haben wir erst am Montag besprochen», sagt Schmalz. Denn das ist die Besonderheit an dem Stück: es wird extra für die Feldmühle erarbeitet.

«All unsere Arbeiten sind Unikate», sagt René Schmalz.

«Sie werden einmalig gezeigt, danach nie wieder. So leben sie vielleicht in der Erinnerung des Betrachters weiter.» Dies gäbe ihren Stücken eine Unmittelbarkeit. Somit blieben sie ursprünglich.

Thema des Stücks ist Erinnerungen. (Bild: Ines Biedenkapp)

Bereits vor einem Jahr waren die beiden Künstler zu Gast in der Feldmühle. Zu diesem Zeitpunkt entstand auch der Kontakt zum Initiator Kultur in der Feldmühle, Richard Lehner. Doch anstelle der Performance von vor einem Jahr, wollten sie etwas Neues kreieren. «Es sollte wirklich auf die Feldmühle abgestimmt werden», sagt Micha Stuhlmann. So sind sie ähnlich wie die italienischen Gastarbeiter der 50er und 60er Jahre am Anfang der Woche mit Koffern und Utensilien in die Feldmühle gekommen. «Was uns erwartet wussten wir nicht», sagt Stuhlmann. «Das wissen wir auch jetzt noch nicht genau», fügt René Schmalz hinzu.

Eine Nähmaschine kommt zum Einsatz

Dann geht es mit den Proben weiter. Micha Stuhlmann holt etwas rundes aus ihrem Koffer heraus. «René kannst du dich mal hierhin setzen?», fragt sie ihren Kollegen und zeigt auf die Bank neben dem Tisch an der rechten Seite des Saals. Als er sich gesetzt hat, drückt sie ihm ein rosafarbenes Band in die Hand. Er schaut etwas verwirrt. «Und jetzt?», fragt er. «Ich will was ausprobieren», sagt sie.

«Ich hoffe dass du jetzt reagierst und nicht agierst.»

«Du brauchst keine neuen Impulse setzen», sagt Micha Stuhlmann.

Dann geht sie zum gegenüberliegenden Tisch auf der linken Seite. Auch dieser hat eine Bank davor. Doch auf dem Tisch steht eine Nähmaschine. Sie legt das Band unter die Maschine, und fängt ohne Faden an zu nähen. Langsam fängt das Band an, sich zu spannen. René Schmalz steht auf. Er bewegt sich mit dem Band. «Du musst schauen, dass es durchhängt», erklärt ihm Micha Stuhlmann. «Ja, aber ich muss auch erst mal ein Gefühl für das Band bekommen», entgegnet er. Er ist etwas zu langsam, das Band rutscht aus der Maschine. Schnell hat es Micha Stuhlmann wieder aufgenommen.

Der Tanz beginnt

Als René Schmalz die Mitte der beiden auseinanderstehenden Tische erreicht hat, klickt es an der Nähmaschine und Micha Stuhlmann hört auf zu nähen. Sie geht zu René Schmalz und nimmt ihm das Ende des Bandes ab. Auf einen Wink hin, geht dieser zur Nähmaschine.

«Wie muss ich die bedienen?», fragt er.

«Sie ist schon richtig eingestellt, du musst nur unten aufs Pedal treten, und schauen, dass das Band gerade ist», sagt Stuhlmann daraufhin. Gesagt getan. Schmalz setzt die Nähmaschine in Bewegung.

Doch anstelle dass das Band kürzer wird, und nun Micha Stuhlmann in die Nähe der Maschine bringt, wird es länger. Die Nähmaschine ist auf Rückwärts eingestellt. Sie nimmt das Band und tanzt. Dabei wickelt sich der rosafarbene Stoff wie ein Geschenkband um ihren Körper.