In Gossauer Baustelle geprallt: 27-Jähriger ergreift trotz Verletzungen die Flucht Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, ist ein 27-jähriger Autofahrer in Gossau in eine Baustelle geprallt. Dabei überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach. Als die Polizei eintraf, flüchtete der verletzte Autofahrer zu Fuss, konnte jedoch angehalten werden.

(Bild: Kantonspolizei St.Gallen) (Bild: Kantonspolizei St.Gallen) (Bild: Kantonspolizei St.Gallen) 3 Bilder Selbstunfall in Gossau

(kapo/stm) Der 27-Jährige fuhr mit seinem Auto und dem 31-jährigen Mitfahrer auf der Schlachthofstrasse in Gossau Richtung St.Gallen. Dabei prallte das Auto zuerst am rechten Fahrbahnrand gegen die Absperrung einer Baustelle und geriet mit dem rechten Vorderrad in die Baugrube. Danach überquerte das Auto die Fahrbahn, prallte dort erneut gegen die Absperrung und anschliessend in eine Schalungsplatte, welche in einer Baugrube stand. Dadurch überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Der Mitfahrer wurde verletzt, konnte den ebenfalls verletzten 27-Jährigen aber aus dem Auto befreien. Beim Eintreffen einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen flüchtete der 27-Jährige zu Fuss in Richtung der Bahnlinie. Dort konnte er von einem Polizisten angehalten werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Der Autofahrer steht unter Verdacht sein Auto in fahrunfähigem Zustand gelenkt zu haben. Deshalb wurde bei ihm eine Blut- und Urinprobe angeordnet und sein Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Am Auto entstand Totalschaden in der Höhe von rund 12'000 Franken.

Der 27-Jährige wurde mit unbestimmten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Sein Mitfahrer wurde mit eher leichten Verletzungen ebenfalls ins Spital gebracht.