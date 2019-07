In Gossau rocken die Gitarren - Rock & Blues Nights steht vor der Tür Am Freitag und Samstag gehen in Gossau die 18. Rock & Blues Nights über die Bühne. Unter anderem treten zwei Newcomer auf. Zu überleben ist heute nicht nur für grosse Festivals schwierig. Rossella Blattmann

Headliner wie 2018 Chris Jagger, Mick Jaggers jüngerer Bruder, kosten die Veranstalter eine Stange Geld. Bild: Ralph Ribi (6. Juli 2018)

Bald ist es wieder soweit: Am 5. und 6. Juli finden auf dem Marktplatz in Gossau die Rock & Blues Nights statt. «Morgen beginnen die Aufbauarbeiten», sagt Ralf Huber. Der 44-Jährige organisiert gemeinsam mit dem 64-jährigen Harry Ritz das Musikfestival im Herzen der Stadt. Auch dieses Jahr soll das Festival ein Erfolg werden: «Wir erwarten 15000 Besucherinnen und Besucher», sagt Huber.

Nicht nur Grossanlässe wie das kostenpflichtige Open Air St. Gallen am vergangenen Wochenende kämpfen im übersättigten Musikfestivalmarkt ums Überleben. Auch kleinere Stadtfestivals wie die Rock & Blues Nights müssen attraktiv bleiben, um nicht in der Versenkung zu verschwinden.

FC-Juniorinnen verkaufen Pins

Dabei gilt es auch, finanzielle Hürden zu überwinden. An den Rock & Blues Nights, die für viele Gossauerinnen und Gossauer Musikfestival und Stadtfest zugleich sind, hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. «Die Juniorinnen des FC Gossau verkaufen am Freitag und Samstag für fünf Franken oder mehr einen Pin», sagt Huber. Der Erlös fliesst ins Bandbudget. Je mehr zusammenkomme, desto besser. Mit dem Geld bezahlen die Organisatoren auch Gage und Unterkunft der Künstler. «Dank des Pins können wir in Gossau auch bekannte, internationale Künstler wie T-Rex dieses Jahr einladen», so Huber.

Dieses Jahr sollen auch unbekannte Künstler für hohe Besucherzahlen sorgen. Bis Ende Mai konnten sich Newcomer-Bands um einen Auftritt bewerben. Nun haben die Organisatoren zwei Gewinner erkoren, die am Samstagnachmittag ein Set von je 30 Minuten spielen dürfen. «Um 16.30 Uhr treten High Meadow auf, eine fünfköpfige Bluesrockband aus dem Rheintal», sagt Huber. Anschliessend spiele um 17.15 Uhr der Berner Folkpop-Solokünstler Highland Sanctuary. Die Gewinner haben sich laut Huber gegen total zwölf Konkurrenten durchgesetzt.

Der Kampf gegen die Hitze

Das St. Galler Open Air 2019 ist mittlerweile aufgrund der sengenden Hitze als «Sungallen» bekannt. Das ist auch den Organisatoren der Rock & Blues Nights nicht entgangen. «Nach der Hitze am Open Air St. Gallen mussten wir reagieren», sagt Huber. Am Wochenende sei das Wetter in Gossau voraussichtlich gut, wenn auch nicht ganz so heiss wie im Sittertobel. Doch für Abkühlung ist gesorgt: «Beim Eingang zum Areal können sich die Bluesrockfans mit Sprühnebel aus Wasser abkühlen.» Auf dem Gelände gebe es zudem genügend Schattenplätze.

Vom Programm 2020 ist noch nicht viel bekannt. Doch Neugierige müssen nicht mehr lange warten. «Während des Festivals dieses Wochenende werden wir den Headliner des nächsten Jahres bekanntgeben», sagt Huber. Wer das ist, bleibt vorerst geheim.

Hinweis www.blues-night.ch