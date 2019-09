Abtwil will keine Steingärten: Private Gartengestaltung wird zum Politikum Viele Vorgärten gleichen monotonen Steinwüsten. Einige Gemeinden wollen diesen Trend stoppen. Melissa Müller

«My home is my castle» – das nehmen manche Gartenbesitzer wörtlich und errichten ums Eigenheim einen Sichtschutz wie eine Festungsmauer. Wer sich die Hände nicht schmutzig machen will, lässt einen Steingarten anlegen. Die graue Einöde sorgt jedoch für Aufregung. Biologen, Politiker, Imker und Klimaspezialisten wollen den Trend stoppen, da damit weitere Grünflächen verschwinden. Wird der Boden durch einen Steingarten versiegelt, gebe es darin kaum mehr Insekten oder Bodenlebewesen und somit auch keine Nahrung für Kleintiere und Vögel.

In einem naturnahen Garten finden Hunderte Tierarten Nahrung und Lebensraum. (Bild: Andrea Stalder)

Die Ausserrhoder Gemeinde Heiden hat kürzlich Gestaltungsrichtlinien für Gärten erlassen. Nicht erwünscht sind: mit Folie versiegelte Steingärten, mit grobem Schotter gefüllte Metallkörbe, Mauern aus chinesischen Granitklötzen und massive Sichtschutzwände. Dabei geht es auch ums Ortsbild: Steingärten passten nicht ins Appenzellerland. Eine klare Ansage, die schweizweit für Auf­sehen sorgt.

Gaiserwald bekennt Farbe

Die Gemeinde Gaiserwald verkauft in Abtwil Einfamilienhaus-Bauland mit Alpsteinblick. Eine von vielen Bedingungen: Im Garten sollen einheimische Pflanzen eine wichtige Rolle spielen, flächige Steingärten sind nicht erwünscht – die Bauherren müssen das bereits im Bewilligungsverfahren belegen.

Die private Gartengestaltung wird je länger, je mehr zum Politikum. Sogar der Bundesrat sieht Schottergärten als Problem. Er hat sich für einen Vorstoss der Schaffhauser SP-Nationalrätin Martina Munz ausgesprochen. Sie fordert, dass Schottergärten einer Bewilligungspflicht unterstellt werden.

Solche Gärten wie hier vor einem Schulhaus in Weinfelden sind Naturschützern ein Dorn im Aug. (Bild: Andrea Stalder)

Wittenbacher wollen ­Steingarten entfernen

Die Gemeinde Wittenbach hat ein abschreckendes Beispiel direkt vor der Haustür: «Wir haben einen Steingarten vor dem Gemeindehaus», sagt Daniel Worni vom Wittenbacher Tiefbauamt.

«Der muss weg und durch eine menschen- und tierfreundlichere Gestaltung ersetzt werden. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen.»

Denn Wittenbach will umweltfreundlicher werden. Eine Arbeitsgruppe erarbeitet ein Grünkonzept; bereits im Oktober wolle man erste Ideen besprechen. Dazu gehört, dass man die Tempo-30-Zonen mit einheimischen Büschen begrünen will.

Rasenroboter schreddert Igel

Am schlimmsten seien ohnehin die «Rasenroboter, die alles, was lebt, kaputtschnetzeln», findet Daniel Worni. Sie schreddern Blindschleichen, Kröten und Igel. Das häufige Mähen verhindert zudem, dass sich Blüten bilden – etwa von Klee. Damit entfällt eine Nektarquelle für Insekten. Unter dem Insektensterben leiden zahlreiche Vögel. Ein Verbot von Rasenrobotern sei in Wittenbach jedoch nicht geplant.

Junge Igel bilden eine Kugel, statt zu fliehen. So fallen sie Rasenrobetern zum Opfer. (Bild: Susann Basler)

Vorschriften zur Gartengestaltung gehen den meisten Gemeindepräsidenten zu weit. Man wolle nicht wie in Heiden vorgehen, sagt Urs Salzmann, der Kommunikationsverantwortliche der Stadt Gossau.

Der Mörschwiler Gemeinde­präsident Paul Bühler meint: «Aufgrund weniger unschöner Beispiele schon wieder neue Gesetze und Reglemente zu fordern, scheint mir schon fragwürdig.»

Doch natürlich gefalle ihm eine schöne Blumenwiese besser als ein toter Steinhaufen.

Der Aufschrei der Naturschützer, dass Insekten mangels Futterangebot aussterben, ist auch in Muolen angekommen. Die Gemeinde hat die Broschüre «Eine Idee wächst» herausgegeben, mit Tipps für Gartenbesitzer, um die einheimische Biodiversität zu fördern. Eine lobenswerte Idee, findet der Häggenschwiler Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring: Der Staat oder die Gemeinde könne Anreize setzen, dass ökologisch gestaltete Gärten wieder in Mode kommen. Darum werde sich auch in Häggenschwil eine Arbeitsgruppe mit sinnvoller Gestaltung von Gärten befassen. Ein Reglement brauche es aber nicht, findet Eisenring: «Wir haben schon genug Vorschriften.»