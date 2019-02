Firmung erst ab 18: In der Region St.Gallen entscheiden sich bis zu 60 Prozent weniger Junge für den Schritt

In den Gemeinden um St.Gallen gilt: Firmung ab 18 Jahren. Junge Katholiken können selbst entscheiden, ob sie sich auf den Firmweg begeben. Die Folge: In einigen Gemeinden lassen sich markant weniger firmen – in Wittenbach bis zu 50 Prozent.