In Eggersriet muss eine alte Deponie saniert werden, bevor sie in den Bach rutscht Zwischen St.Gallen und Eggersriet ist ein Hang in Bewegung geraten. Die Sanierung drängt.

In Eggersriet ist ein Hang in Bewegung geraten. Die Rutschung hat sich auf der ehemaligen Deponie Steingrueben ereignet. Diese liegt auf dem Weg von St.Gallen nach Eggersriet, zwischen den beiden Haarnadelkurven, über die sich die Kantonsstrasse vom Martinstobel herauf windet. Die Gemeinde Eggersriet hat über die Rutschung im Mitteilungsblatt informiert.

Die Strasse werde durch die Rutschung nicht direkt gefährdet, sagt Heinrich Adler, Fachspezialist Altlasten beim kantonalen Amt für Umwelt. Das Risiko sei viel eher, dass die Deponie weiter abrutsche und damit den Bach staue. Adler kennt den Riss schon länger, letztmals vor Ort war er vor rund anderthalb Jahren.

Jahrzehntealter Bauschutt

In der Deponie wurden von 1969 bis 1988 und von 1990 bis 1996 insgesamt rund 140000 Kubikmeter Bauschutt und andere Inertstoffe deponiert. Aus chemischer Sicht sollte das deponierte Material kein Risiko darstellen, sagt Adler. Zum Abschluss wurde die Deponie mit Aushub renaturiert.

Wenn sich Wasser staut, wird es rutschig

Als Grund für die Rutschung vermutet Adler einen Schaden in der Drainage. Sobald unter der Erdoberfläche Wasser ablaufe und sich staue, werde ein solches Gelände schnell anfällig. Während der Betriebsjahre der Deponie sei die Kuhle zwischen Strasse und Waldrand aufgeschüttet worden. Dadurch sei auch die Böschung zum Bachbett steiler geworden, was sich nun bemerkbar mache. Die Deponie muss nun dringlich saniert werden, was laut Adler innert ein bis zwei Jahren bedeutet. Gemäss Mitteilung der Gemeinde Eggersriet sind dafür der Grundeigentümer oder die damalige Betreiberin der Deponie zuständig. «Dass solche Arbeiten sehr aufwendig und kostspielig sind, ist eine allgemein bekannte Tatsache», schreibt die Gemeinde.

Bis wann die Deponie saniert sein soll und mit welchen Kosten man rechnet, dazu wollten weder der Grundeigentümer noch die damalige Betreiberin der Deponie auf Anfrage Auskunft geben. Sie verweisen auf laufende Abklärungen.