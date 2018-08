In die neue Löwenanlage im Walter-Zoo kommen Tiere, die es in freier Wildbahn nicht mehr gibt Ende September wird die Löwenanlage im Walter-Zoo eingeweiht und damit ein langes Kapitel abgeschlossen. Ins Gehege, das Teil der Serengeti-Anlage ist, ziehen Berberlöwen ein. (pd/jw)

Der Berberlöwe ist in freier Wildbahn ausgestorben. (Bild: Getty)

Der letzte freilebende Berberlöwe wurde in den 1940er-Jahren von Wilderern erlegt. Ein paar wenige Tiere überlebten in der Privathaltung eines marokkanischen Fürsten, der sie in den 1970er-Jahren dem marokkanischen Nationalzoo in Rabat übergab. 2009 trugen englische Wissenschaftler in mühevoller Recherchearbeit die Stammbäume der noch lebenden Berberlöwen zusammen, wobei diese bereits mit anderen Unterarten vermischt waren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Anhand dieser Daten wurden Zuchtpaare zusammengestellt und auf verschiedene Zoos verteilt. Weltweit halten heute weniger als 30 Zoos Berberlöwen. Dazu gehört bald auch der Walter Zoo, der drei Tiere erhält. Zwei Weibchen kommen aus dem Zoo Neuwied in Deutschland, ein Männchen aus dem Zoo in Paris. Die Anlage wird am Wochenende vom 29. und 30. September eingeweiht.

Die Aussenanlage soll eine Berglandschaft imitieren. (Bild: PD/Walter Zoo)

Die Aussenanlage bietet mehr als 1600 Quadratmeter Platz, das ist mehr als das Fünffache der früheren Löwenanlage, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Innenanlage ist fertiggestellt, nun laufen noch Abschlussarbeiten im Aussenbereich, für die Lodge und die Zooschule, die in die Anlage integriert wird. Die Bauzeit betrug zwei Jahre, die Kosten 2,5 Millionen Franken.

Die Anlage sei einer steinigen und kargen Berglandschaft nachempfunden, denn der Berberlöwe lebte unter anderem im Gebirge – bis er in den 1940er-Jahren in freier Wildbahn ausgerottet wurde.

