In der Wittenbacher "Bächi" wird noch mehr gebaut Beim Bächi-Kreisel in Wittenbach sind 16 neue Mietwohnungen geplant. Damit wird das Quartier weiter belebt. Die 57 neuen Wohnungen gleich nebenan sind bereits alle vergeben. Johannes Wey

Vorgesehen sind 16 Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern. (Visualisierung: PD)

Die Visiere zeigen es an: Beim Bächi-Kreisel in Wittenbach soll gebaut werden. Im Spickel zwischen Romanshorner- und Lee-strasse plant die St. Galler Regall Immobilien AG zwei Mehrfamilienhäuser anstelle der bestehenden Gewerbebauten neben der Grüntal-Garage. Das Baugesuch lag im Juni auf. In Zusammenhang mit der Tiefgaragenausfahrt seien zwei Einsprachen eingegangen, sagt Janine Holzscheiter, Geschäftsführerin der Regall Immobilien AG.

Vorgesehen seien in den beiden Häusern jeweils acht Mietwohnungen mit 2,5, 3,5 oder 4,5 Zimmern. «Wir legen Wert auf eine schöne Gesamterscheinung und hohe Wohnqualität», sagt Holzscheiter. Für kurze Zeit die Migros ganz in der Nähe Der Standort im Gebiet Bächi ist aus Sicht der Bauherrin ideal: «Nahe bei der Stadt St. Gallen, aber trotzdem nicht im Zentrum.»

Nebst der Anbindung ans Strassennetz liege auch eine Postautohaltestelle in unmittelbarer Nähe. Zudem wird man im Migros-Provisorium zumindest vorübergehend ganz in der Nähe einkaufen können – mindestens bis Anfang 2021, dem frühesten Bezugstermin für den Migros-Neubau im Zentrum.

57 neue Wohnungen direkt nebenan Mit den Neubauten wird das Gebiet südwestlich des Bächi-Kreisels weiter belebt. Erst vor zwei Jahren stellte die Fortimo AG 57 Wohnungen in ihrer Überbauung «Bächi» fertig. Die 39 Eigentums- und 18 Mietwohnungen waren bereits vor dem Bezugstermin vergeben. (jw)