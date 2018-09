In der Stadt St.Gallen zeichnet sich eine relativ tiefe Stimmbeteiligung ab Bis Mittwochmittag sind beim Stimm- und Wahlbüro der Stadt St.Gallen erst 12'401 Stimmcouverts fürs kommende Wochenende eingegangen. Das sind erst 27,8 Prozent. Die Verantwortlichen erwarten daher bis Sonntag eine Stimmbeteiligung von höchstens 35 bis 38 Prozent. Reto Voneschen

Der Briefkasten links neben dem Eingang zum Stadtsanktgaller Rathaus am Bahnhofplatz wird letztmals am Abstimmungssonntag, 12 Uhr, geleert. Bis dann kann man dort sein Stimmcouvert auf jeden Fall einlegen. (Bild: Luca Ghiselli)

Am kommenden Wochenende wird auch in der Stadt St.Gallen über drei eidgenössische, eine kantonale und eine lokale Vorlage entschieden. Keine davon zieht offenbar das Stimmvolk in Scharen zur Urne. Dass das bei der völlig unbestrittenen städtischen Vorlage zur Sanierung und Erneuerung des Schulhauses Oberzil für 21 Millionen Franken der Fall sein würde, war erwartet worden.

Mobilisiert auch das Verhüllungsverbot nicht?

Offenbar mobilisiert aber auch die kantonale Vorlage zur Einführung eines Verhüllungsverbotes das städtische Stimmvolk nicht in Massen. Das ist eher überraschend, da die Vorlage in der Stadt im Vorfeld durchaus kontrovers diskutiert wurde und auch Emotionen ausgelöst hat. Auf eidgenössischer Ebene wird über den Veloartikel in der Bundesverfassung und über zwei Agrar-Initiativen abgestimmt.

Insgesamt erwartet das Stadtsanktgaller Stimmbüro am Sonntag eine relativ tiefe Stimmbeteiligung in der Grössenordnung von 35 bis 38 Prozent. Der Rücklauf der Stimmcouverts sei eher schleppend und es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich das bis Sonntag noch ändern werde, begründete Stephan Wenger, Sekretär des Stimmbüros, am Mittwoch auf Anfrage.

Schätzung: 35 bis 38 Prozent Stimmbeteiligung

Bis Mittwochmittag sind bei der Stadt 12'401 Stimmcouverts eingegangen. Das entspricht einer Beteiligung von 27,8 Prozent. Gestimmt werden kann in der Stadt St.Gallen bis Sonntagmittag. Bis zur letzten Leerung am Freitagabend kann das Stimmcouvert in jedem Briefkasten der Post deponiert werden; es wird als A-Post am Samstag noch im Rathaus abgeliefert.

Am Samstag und Sonntag kann das Stimmcouvert in den Briefkasten am Rathaus geworfen werden. Dieser wird am Sonntag, 12 Uhr, letztmals geleert. Und am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, ist für alle, die ihr Couvert nach alter Väter Sitte direkt einlegen wollen, auch wieder die Abstimmungsurne im Foyer des Rathauses geöffnet.