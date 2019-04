In der Stadt St.Gallen gibt es Wohnraum für alle Die Stadt vermietet ihre Liegenschaften nach festgelegten Kriterien. So sollen

Benachteiligungen vermieden werden. Doch das hat nicht immer funktioniert. Christoph Renn

In St. Gallen müssen alle Bewerberinnen und Bewerber auf Wohnungen der Stadt gleich behandelt werden. (Bild: Benjamin Manser)

In der Stadt St. Gallen kommt es immer wieder vor, dass Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger keine Wohnung vermietet wird. Auch nicht von der stadteigenen Dienststelle Liegenschaften, wie die Stadtparlamentarierinnen Andrea Hornstein (PFG) und Franziska Ryser (Junge Grüne) in einer einfachen Anfrage schreiben. Dies hätten ihnen Betroffene berichtet.

In seiner Antwort schreibt der Stadtrat, die Stadt St. Gallen beziehungsweise die Abteilung Immobilienbewirtschaftung sei angehalten, eine Vermietung städtischer Wohnungen an Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger nicht einzuschränken oder zu verunmöglichen. Doch gesteht der Stadtrat diesbezüglich Fehler ein. In seinen Worten lautet das so: In der Vergangenheit wurde dem nicht ausnahmslos nachgekommen.

Es gilt die Maxime der Gleichbehandlung

Weiter versichert der Stadtrat in der Antwort auf die einfache Anfrage von Andrea Hornstein und Franziska Ryser, dass diese Handhabung der Vergangenheit angehöre. So sei der Maxime der Gleichbehandlung sämtlicher Bewerberinnen und Bewerber für städtische Wohnungen Nachdruck verliehen. Dies sei im Zuge der Reorganisation der Dienststelle Liegenschaften beziehungsweise der Abteilung Immobilienbewirtschaftung 2018 geschehen.

Die Stadt St. Gallen sorgt im Sinne der «Vision 2030» und der stadträtlichen Legislaturziele 2017-2020 für die Bereitstellung von «Wohnraum für die ganze Bevölkerung». Jedoch hält der Stadtrat in seiner Antwort fest, dass für die Vermietung der städtischen Liegenschaften einige Kriterien erfüllt werden müssen. So müssen Mieterinnen und Mieter einerseits solvent, andererseits für die betreffende Wohnung geeignet sein.

Die Eignung beziehe sich dabei auf objektive Kriterien. So spiele beispielsweise das Verhältnis von Wohnungsfläche oder die Anzahl an Zimmern zur Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner eine Rolle. Diese Kriterien für die Wohnungsvermietung würden sinngemäss im Mietrecht für (Nach-)Mieterinnen und -Mieter aufgeführt.

«Keine riskanten Mieter für die Stadt»

Aus den erwähnten Gründen sieht die Dienststelle Liegenschaften keinen Grund, städtische Wohnungen nicht an Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger zu vermieten. Denn dieses erfüllten ihre Zahlungsverpflichtungen in der Regel zuverlässig, da die Sozialhilfe auch den Mietzins einschliesse. Deshalb seien sie damit auch nicht als «für die Stadt riskante Mieterinnen und Mieter» zu bezeichnen.